Огурцы с куркумой на зиму – это новый современный вариант заготовки с выраженным пряным вкусом. Технология маринования не отличается от обычной, но в маринад добавляется куркума с зернами горчицы и уксусом. Эта пряность окрашивает огурцы в лимонно-золотистый цвет и придает особые пикантные нотки вкусу огурцов. Огурцы для заготовки обычно фигурно нарезаются, что делает ее и красивой, а вкус маринада можно корректировать по личному усмотрению.

Маринованные огурцы с куркумой на зиму

Маринованные огурцы с куркумой на зиму отличаются вкусом от традиционных заготовок огурцов и этот вариант должен вам понравится. Огурцы очищаем от кожуры и красиво нарезаем. Маринад в этом рецепте готовим сладкий и вкус огурцов дополним, кроме куркумы, чесноком, укропом и зернами горчицы. Готовим со стерилизацией и в пол-литровых банках.

Ингредиенты –+2.5 л.

Огурец 3 кг

Вода 1 л.

Сахар-песок 1 ст.

Соль 2 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.

Куркума 1 ч.л. с горкой

Горчица французская 5 ч.л.

Зонтики укропа 5 шт.

Чеснок 5 зуб.

Шаги 60 мин.

Маринованные огурцы с куркумой на зиму заготавливаются очень просто. Выберите свежие молодые огурчики удлиненной формы и примерно одинакового размера. Затем их тщательно промойте под проточной водой. Овощечисткой аккуратно снимите кожуру. Острым ножом удалите кончики и каждый огурец разрежьте на 4 продольных ломтика. Подготовьте чистые пол-литровые банки. На дно каждой банки положите по очищенному зубку чеснока, по одному укропному зонтику и насыпьте по чайной ложке зерен горчицы. Нарезку огурцов компактно и продольно уложите в банки. Из указанного в рецепте количества воды, соли, сахара и куркумы сварите маринад. После закипания налейте к нему уксус и огонь выключите. Кипящим маринадом залейте огурцы в банках. Поставьте банки в большую кастрюлю, застелив дно салфеткой и прикройте прокипяченными крышками. Затем до уровня плечиков залейте банки горячей водой и простерилизуйте огурцы в течение 5 минут от начала закипания воды в кастрюле. По окончании стерилизации банки герметично закупорьте, поставьте на крышки, прикройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Приготовленные на зиму маринованные огурцы с куркумой перенесите в место хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Огурцы пикули с куркумой на зиму

Огурцы пикули с куркумой на зиму родом из американской кухни, и отличаются от обычных маринованных огурцов, выраженным кисло-сладким вкусом. Огурцы отлично дополняют разные блюда, начиная от пиццы и сэндвичей. Пикули – это не сорт огурцов, а использование маленьких, размеров не более 5 см огурчиков, которые для этой заготовки нарезаются, несколько часов маринуются и провариваются несколько минут в маринаде.

Время готовки: 3 часа 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы крупные – 1 кг.

Лук крупный – 2 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1.5 ст. (стакан 200 мл).

Уксус 9% – 1.5 ст.

Куркума – 0.5 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ст.л.

Перец черный горошек – 0.5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, огурцы, лук и специи. Огурцы можно заранее 1-2 часа подержать в холодной воде для более хрустящего вкуса.

Шаг 2. Огурцы хорошо промойте и нарежьте кружками толщиной не более 0,5 см. Нарезку огурцов переложите в глубокую посуду. Насыпьте три столовые ложки соли, перемешайте и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Можете сверху поместить плоскую тарелку с небольшим грузом.

Шаг 3. По прошествии этого времени рассол слейте. Огурцы несколько раз промойте холодной водой и переложите на дуршлаг для стекания лишней жидкости.

Шаг 4. В отдельную глубокую кастрюлю налейте уксус, растворите в нем сахар, добавьте зерна горчицы с горошками черного перца и куркумой и перемешайте. На среднем огне доведите маринад до кипения.

Шаг 5. Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. В кипящий маринад переложите нарезку лука.

Шаг 6. Следом за луком переложите в маринад нарезку огурцов, еще раз перемешайте и доведите до кипения.

Шаг 7. После чего поварите огурцы в маринаде 5-7 минут и только до перемены их цвета на оливковый. Огурцы разложите по стерильным банкам, залейте маринадом и сразу герметично закройте прокипяченными крышками.

Шаг 8. Приготовленные на зиму огурцы пикули с куркумой укутывать «шубой» не надо. Они отлично хранятся в любых условиях за счет большого количества уксуса, а настоящий вкус пикули приобретут только через месяц. Удачных и вкусных заготовок!

Сладкие огурцы на зиму с куркумой и семенами горчицы

Сладкие огурцы на зиму с куркумой и семенами горчицы готовят как самостоятельной закуской, так и дополнением к гамбургерам или бутербродам. В этом рецепте консервируем огурцы в маринаде с равным количеством яблочного уксуса и сахара, а семена горчицы с куркумой придадут огурцам пряный хрустящий вкус и особый аромат.

Время готовки: 4 часа 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1.5 кг.

Лук – 3 шт.

Семена горчицы – 2 ст.л.

Соль – 50 гр.

Сахар – 300 гр.

Уксус яблочный – 300 мл.

Куркума – 1 ч.л.

Перец острый – 1 шт.

Паприка – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Зелень – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для этой заготовки.

Шаг 2. Огурцы промойте и рельефным ножом нарежьте кружками толщиной до ½ см.

Шаг 3. Острый перец очистите от семян и мелко нарежьте, но его можно исключить.

Шаг 4. Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 5. В отдельную глубокую посуду для тушения переложите нарезку огурцов, лука и острого перца. Овощи посыпьте указанными в рецепте приправами и насыпьте соль с сахаром.

Шаг 6. Затем к огурцам налейте яблочный уксус, все аккуратно перемешайте и оставьте на 4 часа при комнатной температуре для маринования. За это время огурцы несколько раз перемешайте и сверху можете поместить небольшой груз.

Шаг 7. За 4 часа огурцы дадут много своего сока и осядут. Кастрюлю поставьте на средний огонь и огурцы доведите до кипения.

Шаг 8. Потушите огурцы при периодическом помешивании в течение 7-10 минут, и чтобы они поменяли зеленый цвет на оливковый. Простерилизуйте любым способом небольшие банки и крышки.

Шаг 9. Затем огурцы разложите по банкам, залейте маринадом, сразу герметично закупорьте и остудите в перевернутом виде под махровым полотенцем. Приготовленные на зиму сладкие огурцы с куркумой и семенами горчицы можете хранить в любом затемненном и прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Салат из огурцов с куркумой на зиму

Салат из огурцов с куркумой на зиму будет у вас яркой, разноцветной, вкусной, да и полезной консервацией. В этом рецепте овощным набором берем огурцы, красный сладкий перец, чеснок и лук. Куркума дополнит салат красивым цветом и полезными веществами. Готовим салат со стерилизацией.

Время готовки: 13 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

Огурцы молодые – 4 кг.

Лук средний – 7 шт.

Перец сладкий красный – 3 шт.

Чеснок крупный – 4 зубка.

Соль – 100 гр.

Сахар – 1 кг.

Уксус 9% – 500 мл.

Куркума – 1 ст.л.

Перец острый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшие свежие огурцы хорошо промойте, удалите кончики и разрежьте на четыре продольных кусочка.

Шаг 2. Красный сладкий перец очистите от семян с перегородками, промойте и нарежьте соломкой.

Шаг 3. Очищенные луковицы нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 4. Крупные очищенные зубки чеснока разрежьте на слайсы.

Шаг 5. Нарезку всех овощей переложите в глубокую посуду.

Шаг 6. Затем к овощам насыпьте указанное в рецепте количество соли, сахара, куркумы и налейте столовый уксус. Лопаткой овощи со специями хорошо перемешайте. Посуду прикройте полотенцем, (можете сверху поместить небольшой груз, чтобы овощи полностью покрылись маринадом) и оставьте их на 12 часов при комнатной температуре для маринования.

Шаг 7. По прошествии этого времени замаринованные огурцы с овощами разложите по чистым пол-литровым банкам. Полностью залейте маринадом и простерилизуйте в течение 20 минут после закипания по общим правилам стерилизации заготовок.

Шаг 8. Приготовленный на зиму в банках салат из огурцов с куркумой, сразу герметично закупорьте, поставьте вверх дном, полностью остудите, не прикрывая «шубой» и перенесите в место хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Медовые огурцы с куркумой на зиму

Вкусным вариантом огуречной консервации на зиму могут быть медовые огурцы с куркумой. Мед придает огурцам, кроме сладости и приятный медовый привкус, а добавляется он в маринад вместе с куркумой. Консервировать огурцы, особенно маленькие, можно целиком или в виде любой нарезки. В этом рецепте готовим со стерилизацией.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 5 кг.

Лук средний – 3 шт.

Чеснок – 6 зубков.

Листья хрена – 4 шт.

Зонтики укропа – 4 шт.

Для маринада на 1 литр воды:

Мед – 2 ст.л.

Сахар – 1.5 ст.

Уксус 9% – 1 ст.

Соль – 2 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите лук с зубками чеснока и мелко измельчите. Промойте листья хрена с зонтиками укропа и мелко нарежьте. Нарезанные ингредиенты разделите на три одинаковые части, по одной на литровую банку. Банки промойте и на дно их уложите эти приправы.

Шаг 2. В кастрюле сварите маринад из указанного в рецепте количества воды, уксуса, соли, меда, куркумы и сахара. Этого маринада будет достаточно для трех банок объемом в 1 литр.

Шаг 3. Огурцы хорошо промойте, удалите кончики и компактно уложите в банки поверх приправ. Затем залейте их кипящим маринадом с куркумой и медом.

Шаг 4. Банки прикройте прокипяченными крышками. Простерилизуйте огурцы по общим правилам стерилизации консерваций и в продолжение 5 минут от начала кипения воды в кастрюле. Затем банки закатайте крышками и остудите в перевернутом виде, прикрыв их махровым полотенцем.

Шаг 5. Приготовленные в банках на зиму медовые огурцы с куркумой перенесите в место хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!