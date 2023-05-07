Огурцы с семенами горчицы на зиму — это великолепная закуска, которую подают самостоятельно или применяют в составе салатов. Маринованная консервация выходит довольно аппетитной и хрустящей. В подборке собраны рецепты, которые не доставят неудобств даже самым занятым кулинарам. Сохранность огурцов зависит от тщательной обработки плодов и банок. Берите на вооружение замечательные рецепты и будете обеспечены аппетитными запасами на зиму!

Маринованные огурцы с семенами горчицы на зиму

Маринованные огурцы с семенами горчицы на зиму не доставят хлопот, несмотря на стерилизацию. Благодаря процедуре стерилизации, консервация стоит всю зиму. Но обычно такие огурчики разлетаются в первую очередь. Хрустящая ароматная закуска без преувеличения пользуется большой популярностью.

Выход: 7 банок по 1.5 литра.

Ингредиенты –+10.5 л.

Огурец 5 кг

Чеснок 3 головки

Укроп 3 пучка

Листья хрена 3 пучка

Горчичное семя 7 ч.л.

Вода 2 л.

Уксус столовый 9% 400 мл.

Сахар-песок 12 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Шаги 3 ч.

Для вкусной заготовки огурцов с семенами горчицы на зиму, овощи тщательно промываем. Перекладываем в объемную посуду, в данном случае таз. Заливаем холодной водой и выдерживаем пару часов. Банки замачиваем в содовом растворе, а затем ополаскиваем под краном. Стерилизуем над паром или в духовом шкафу. Очищаем чеснок, промываем ветки укропа и листья хрена. Нарезав зелень, укладываем ее на дно простерилизованных банок. Добавляем чеснок и семена горчицы (по чайной ложке на емкость). Обсушиваем огурцы на полотенце, по желанию обрезаем кончики и плотно наполняем плодами банки. Тем временем в кастрюле смешиваем уксусную кислоту, соль и сахарный песок. Наливаем 2 литра воды и ставим на плиту кипятиться. Кипящим маринадом аккуратно наполняем банки и прикрываем крышками, предварительно обдав их крутым кипятком. Дно вместительной кастрюли застилаем полотенцем. Наливаем теплую воду и устанавливаем заготовки. Разместив на огне, ждем закипания и стерилизуем закатки 6 минут. По истечении времени аккуратно извлекаем заготовки и с помощью закаточной машинки закатываем консервацию. Перевернув вверх дном, проверяем, не течет ли маринад, и укутываем теплым одеялом. Оставляем в таком положении до полного остывания. После чего убираем на хранение. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму – заготовка, которая нравится многим. В отличие от закаток огурцов целыми, в этом рецепте можно использовать плоды «некондиции». Переросшие огурцы использовать не советую, а вот кривые подойдут идеально. Форма плодов на вкусе никак не отразится.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг.

Лавровый лист – 3 шт.

Семена горчицы – 2 ч.л.

Вода питьевая – 1 л.

Уксус 9% – 100 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом замачиваем в теплой воде с содой вместительные банки. Обдаем их под краном водой, смывая содовый раствор. Подготавливаем ингредиенты. Промываем огурцы.

Шаг 2. Вымытые огурцы складываем в емкость с холодной водой и вымачиваем 2 часа. Через 1,5 часа начинаем стерилизацию банок в духовке при температуре 100 градусов или над паром. Стерилизуем 15 минут. Крышки кипятим отдельно.

Шаг 3. Огурцы разрезаем на «бочонки» высотой 2-3 сантиметра, отрезая кончики.

Шаг 4. Приготовим маринад, соединив в кастрюле соль, сахарный песок, лаврушку, семена горчицы и воду. Закипятив маринад, вливаем уксусную кислоту.

Шаг 5. В горячую заливку складываем огурцы и кипятим 5 минут.

Шаг 6. Огурцы поменяют цвет – так и должно быть.

Шаг 7. Кипящей заготовкой наполняем стерилизованные банки, плотно укладывая огурцы. Пустоты заливаем ароматным маринадом.

Шаг 8. Чистыми винтовыми крышками закупориваем закатки и ставим вверх дном. Накрываем одеялом и остужаем.

Шаг 9. Остывшие закатки перемещаем в подвал или погреб. Приятного аппетита!

Огурцы с семенами горчицы в литровых банках без стерилизации на зиму

Огурцы с семенами горчицы в литровых банках без стерилизации на зиму – потрясающая закатка для тех, кто любит быстро и просто готовить зимнюю консервацию. Хрустящие душистые огурцы гармонично вписываются в состав салатов – оливье или винегрета, а так же идеальны в качестве самостоятельной закуски. Для тех, кто постится — это отличный вариант разнообразить рацион и придать яркий вкус повседневной пищи.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну 1 литровую банку:

Огурцы – сколько потребуется.

Чеснок – 1 зубчик.

Морковь – 10-12 кружочков.

Лавровый лист – 1 шт.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 4 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв огурцы от пыли и песка, погружаем их в холодную воду и выдерживаем 3 часа. Не теряя времени, хорошенько вымываем банки с содой, а затем прогреваем на водяной бане 10 минут или стерилизуем в духовом шкафу или в микроволновке.

Шаг 2. Очищенную морковку рубим на кружочки. Снимаем с чеснока верхний слой. По чистым сухим банкам раскладываем морковку, чеснок и лаврушку.

Шаг 3. Огурцы освобождаем от кончиков и плотно набиваем ими банки. Подготавливаем кипяток и аккуратно заполняем им банки, прикрываем стерильными крышками и оставляем на 15 минут.

Шаг 4. Сливаем воду и повторяем процедуру еще 2 раза. В третий раз воду сливаем в кастрюлю. Солим и добавляем сахар и кипятим маринад. Пока готовится заливка, по банкам раскладываем горчицу и вливаем уксусную кислоту.

Шаг 5. Горячим рассолом заливаем огурчики, закатываем закаточной машинкой. Перевернув крышками вниз, проверяем, не протекает ли маринад, и накрываем шерстяным или махровым пледом. Оставляем остужаться, а затем убираем в кладовку до зимы. Приятного аппетита!

Огурцы с семенами горчицы и лимонной кислотой на зиму

Огурцы с семенами горчицы и лимонной кислотой на зиму – вариант для тех, кто по каким-либо причинам не использует для консервации уксус. Однако закуска от этого менее вкусной не становится. Достаточно простой рецепт сэкономит время, а это немаловажный фактор во время зимних заготовок. Огурцы выходят крепкими и хрустящими, отлично подойдут к отварной или жареной картошке.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 4 пол-литровые банки:

Огурцы – 2,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Листья смородины – 12 шт.

Листья хрена – 2 шт.

Семена горчицы – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Сахар-песок – 150 гр.

Соль каменная – 50 гр.

Лавровый лист – 4 шт.

Перец черный горошком – 12 шт.

Перец душистый горошком – 12 шт.

Зонтики укропа – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основательно промыв некрупные плоды и залив их водой, выдерживаем минимум полчаса, чтобы огурчики оставались хрустящими. Если используем небольшие емкости, лучше взять корнишоны. Маленькие экземпляры получаются в разы аппетитнее.

Шаг 2. Вымыв в содовом растворе банки, споласкиваем их под водой и прокаливаем в микроволновой печи или на пару.

Шаг 3. Отмеряем листья и специи.

Шаг 4. В прокаленные емкости складываем листья смородины и хрена, укропные зонтики, лаврушку, чесночные зубчики, горошины перцев и семена горчицы.

Шаг 5. Отрезаем кончики.

Шаг 6. Заполняем банки, плотно укладывая огурчики.

Шаг 7. Кипятим чайник и разливаем по банкам крутой кипяток.

Шаг 8. Накрываем банки стерильными крышками и выдерживаем 20 минут.

Шаг 9. Кастрюлю с водой устанавливаем на плите. Засыпаем сахарный песок.

Шаг 10. Следом добавляем соль. Соль используем каменную.

Шаг 11. В кипящую заливку добавляем лимонку.

Шаг 12. Закрыв банку крышкой с отверстиями, сливаем воду.

Шаг 13. Снимаем крышку.

Шаг 14. Заполняем банку кипящей заливкой.

Шаг 15. Вооружившись закаточным ключом, закатываем заготовки. Развернув дном вверх, смотрим, не пропускают ли крышки маринад. Укутываем закатки и оставляем до полного остывания. Через сутки остывшие заготовки перемещаем на хранение. Приятного аппетита!

Огурцы с луком и горчицей на зиму в банках

Огурцы с луком и горчицей на зиму в банках выходят в меру острыми и необыкновенно хрустящими. Хруст консервации привлекает, и остановиться просто невозможно. В рецепте используется аспирин, который помогает сохранить закатку. Однако если нет аспирина или у вас есть сомнения, на сей счет, тогда вместо таблетки добавляют больше уксуса. Здесь главное не переборщить, чтобы не испортить консервацию.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 2-х литровую банку:

Огурцы – сколько потребуется.

Чеснок – 3 зубчика.

Смесь зелени и листьев – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Семена горчицы – 1,5 ч.л.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Перец черный горошком – 6-8 шт.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Гвоздика – 3 бутона.

Вода – 1 л.

Уксус 70% – 1 ч.л. (неполная).

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Аспирин – 1 таблетка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые огурчики кладем в холодную воду на пару-тройку часов, чтобы консервация оставалась хрустящей. Вымоченные плоды освобождаем от кончиков и помещаем во вместительную посуду. Кипятим воду и заливаем крутым кипятком. Прикрыв, ждем, пока остынет.

Шаг 2. Пока огурцы остывают, вымываем банки и стерилизуем удобным способом. Крышки кипятим отдельно. А затем перекладываем огурцы в сухую емкость. Жидкость не выливаем.

Шаг 3. Промываем листья. Очищаем лук и чеснок. Промытый перец освобождаем от сердцевины и разрезаем на сегменты, а очищенный лук – на четвертинки. В чистые сухие банки закладываем листья смородины и вишни, укропный зонтик и часть листа хрена. Кладем перцы горошком и гвоздичные бутоны.

Шаг 4. Плотно заполняем банку огурцами, чередуя с луком, чесноком и перцем. Добавляем листья и насыпаем горчицу в зернах.

Шаг 5. Измельчаем таблетку аспирина и засыпаем в наполненную банку.

Шаг 6. В слитую из-под огурцов воду засыпаем соль и сахарный песок. Вскипятив маринад, вливаем уксусную эссенцию. Размешав, снимаем с плиты и заливаем банки рассолом доверху горлышка банки. Накрываем крышками и закатываем ключом.

Шаг 7. На подготовленное место укладываем что-нибудь теплое. Перевернутые закатки закутываем. Остужаем в таком положении. После чего переносим в погреб. А зимой наслаждаемся аппетитными хрустящими огурчиками. Приятного аппетита!

Огурцы с горчицей и чесноком на зиму

Огурцы с горчицей и чесноком на зиму – рецепт, который всегда приходит на помощь. Быстро и просто, что имеет большое значение при приготовлении зимних заготовок. Закатки в разы превосходят покупные аналоги и не бьют по бюджету. Душистые и хрустящие огурчики гармонично сочетаются с любой пищей.

Время готовки – 6 ч. 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,3 кг.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный горошком – 8 шт.

Листья хрена – по вкусу.

Семена горчицы – 2 ч.л.

Вода – 1 л.

Уксус 9% – 30 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 2 дес.л.

Перец чили – по вкусу.

Семена укропа – 4 гр.

Лавровый лист – 4 шт.

Листья смородины – 4 шт.

Листья вишни – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Проверив продукты, приступаем к зимним закаткам. Рекомендую использовать корнишоны, они выходят аппетитнее крупных экземпляров.

Шаг 2. Основательно ополоснув корнишоны, выгружаем их в холодную воду. Вымачиваем 3-6 часов или целую ночь. Процедура сохранит хрусткость закуски.

Шаг 3. Отрезав кончики, действуем далее.

Шаг 4. Предварительно замоченные в содовом растворе емкости небольшого размера ополаскиваем под краном и устанавливаем стерилизоваться над паром или прокаливаем в духовом шкафу.

Шаг 5. По стерильным баночкам раскладываем вишневые и смородиновые листочки, укропные соцветия, лист лавра, острый перец, горчицу, слайсы очищенного чеснока, лист хрена и горошки перца.

Шаг 6. Наполняем емкости, как можно плотнее.

Шаг 7. Вскипятив воду, разливаем по баночкам. Прикрыв крышками, оставляем настояться. Спустя 10 минут избавляемся от жидкости и повторяем действия еще раз.

Шаг 8. Слив настой второй раз, кипятим его и кладем сахарный песок и каменную соль. После закипания, добавляем уксусную кислоту. Провариваем пару минут.

Шаг 9. Распределяем заливку по банкам.

Шаг 10. С помощью закаточной машинки закупориваем заготовки. Если банки не пропускают маринад, закутываем консервацию, предварительно перевернув закатки.

Шаг 11. После остывания переносим в кладовку. Через неделю корнишоны можно дегустировать.

Шаг 12. Наслаждаемся аппетитными огурчиками. Приятного аппетита!