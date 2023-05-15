Огурцы в банке как бочковые на зиму — закуска, которую с легкостью сможет воплотить в жизнь любая хозяйка. В подборке собраны самые популярные варианты аппетитной хрустящей закуски. Квашеные огурцы изумительно подходят для приготовления винегрета и других салатов. Ферментированные овощи благотворно влияют на микрофлору кишечника и способствуют пищеварению.

Хрустящие огурцы в банке как бочковые на зиму

Хрустящие огурцы в банке, как бочковые на зиму остаются крепкими и плотными. Такую закуску ни с чем и никогда не перепутаешь. Изобилие ароматных трав придают огурцам незабываемый вкус и изумительный аромат. В рецепте используется острый перец, количество которого с легкостью можно отрегулировать под себя.

Ингредиенты на одну 3-х литровую банку.

Ингредиенты –+3 л.

Огурец 1.5 кг

Очищенный корень хрена по вкусу

Листья вишни 5 шт.

Чеснок 3 зуб.

Зонтики укропа 1 шт.

Перец чили маринованный 1 шт.

Очищенный корень хрена 1 шт.

Соль 90 гр.

Шаги 2 д.

Чтобы приготовить огурцы в банке как бочковые на зиму, овощи обязательно вымачиваем в холодной воде. Это позволит оставаться закуске сочной и хрустящей. Понадобится 3-6 часов, можно оставить на ночь. Банки основательно вымываем, применяя пищевую соду или моющее средство. Полощем под краном. Чистим хрен и чеснок, режем произвольно, промываем листья и прочую зелень, перечисленную в рецептуре. После чего распределяем по емкостям. Заполняем банки огурцами. Засыпаем крупную соль. Кипятим воду и разливаем по банкам, прикрываем марлей и фиксируем резинкой. Банки перемещаем в таз, так как при брожении рассол будет выливаться. Выдерживаем 2 суток в кухне, не убирая в холод. Если рассол помутнеет, значит, процесс запущен. Выливаем рассол в кастрюлю, доливая 300 миллилитров воды и слегка подсолив. Разместив на плите, провариваем 5 минут. Не забываем удалять пену, которая образуется. Пока варится рассол, закладываем маринованный перец. Распределяем кипящий рассол, доливая доверху, закупориваем стерильными крышками при помощи закаточного ключа. После остывания убираем в подвал. Квашеные огурцы хранятся 1 год, но, как правило, съедаются намного быстрее. Приятного аппетита!

Соленые огурцы в банке как бочковые холодным способом на зиму

Соленые огурцы в банке, как бочковые холодным способом на зиму – рецепт, который займет не более 15 минут. Приготовить угощение сможет даже подросток. Невероятная заготовка прекрасно подойдет для горячих блюд в качестве сочного дополнения. Бочковые огурцы используют для воплощения винегрета, других закусок или рассольника.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2* 0,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 700 гр.

Листья хрена – по вкусу.

Листья смородины, дуба, вишни – по вкусу.

Перец черный горошком – 12-14 шт.

Укроп – пучок.

Чеснок – 6 зубчиков.

Соль – 2 ст.л.

Вода фильтрованная – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сверяясь со списком, подготавливаем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Вымываем стеклянные емкости, листья хрена, дуба, а также вишневые и смородиновые листочки. Зелень используем по наличию. Поровну распределяем по баночкам. При желании используем корень хрена, он придаст крепости огурцам.

Шаг 3. Промываем огурцы, удаляя с поверхности шипы. Для удобства используем щетку или губку для мытья посуды. Освобождаем чеснок от верхнего слоя и ополаскиваем вместе с зеленью укропа. Банки заполняем огурцами, кладем укропные веточки или соцветия и нарезанный ломтиками чеснок.

Шаг 4. Насыпаем горошины перца. По усмотрению кладем лаврушку, гвоздику и другие пряности.

Шаг 5. В воду сыплем обязательно крупную каменную соль и растворяем взбалтывающими движениями. Разливаем рассол, заполняя пустоты между овощами.

Шаг 6. Емкости закупориваем пластмассовыми крышками, предварительно ошпаренными кипятком. Убираем в холодное помещение.

Шаг 7. Снять пробу можно по истечении 2-3 недель. Чтобы остановить процесс брожения, сливаем рассол. Прокипятив, сразу же заливаем огурцы закипевшей заливкой и закатываем с помощью ключа или закупориваем винтовыми крышками. Остудив, храним в погребе.

Шаг 8. Квашеную закуску едят просто так или применяют в качестве составляющих домашних блюд. Соленые огурцы обладают незабываемым вкусом. Приятного аппетита!

Засолка огурцов в банках как бочковые без уксуса

Засолка огурцов в банках, как бочковые, без уксуса обладают приятным кислым вкусом. Ферментированные овощи очень полезны. Приготовление максимально простое, но происходит в несколько этапов. Квашеные огурцы идеальны для тех, кто постится. Своим ярким вкусом закуска разбавляет повседневную пищу.

Время готовки – 3 суток 3 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Укроп – по вкусу.

Перец черный горошком – 5 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты согласно рецептуре.

Шаг 2. Вымытые огурцы складываем в емкость с холодной водой, оставляем на 3 часа.

Шаг 3. Очищаем чесночные дольки от шелухи, промываем зелень. Перед засолкой необходимо тщательно вымыть банки. По желанию используем листья хрена. А в банки укладываем укроп и зубчики чеснока. Затем начинаем заполнять огурцами.

Шаг 4. Чередуя овощи с чесноком и зеленью, заполняем полностью банки.

Шаг 5. Смешиваем воду и крупную соль. Устанавливаем на плите и кипятим рассол. Кипящим рассолом заливаем банки с огурцами, закрываем чистыми капроновыми крышками и оставляем на столе на 3 дня.

Шаг 6. Спустя 3 дня рассол станет мутным. Это означает, что идет процесс брожения.

Шаг 7. Огурцы и зелень вынимаем из банки и хорошо промываем.

Шаг 8. Рассол выливаем в сотейник.

Шаг 9. Кипятим рассол, убирая шумовкой образовавшуюся пену.

Шаг 10. Банку и крышку хорошо промываем и стерилизуем. Стерильную емкость наполняем огурцами и заливаем крутым кипятком. Оставляем на 4 минуты, после чего выливаем жидкость.

Шаг 11. Заливаем горячий рассол. И закручиваем винтовой крышкой.

Шаг 12. Перевернув банку вверх дном, укутываем полотенцем или одеялом. Ждем, когда остынет. Заготовку для удобства подписываем.

Шаг 13. Перемещаем закатки в место, где хранятся все зимние запасы. Приятного аппетита!

Хрустящие огурцы как бочковые без стерилизации в банках

Хрустящие огурцы как бочковые без стерилизации в банках имеют изумительный вкус и аромат. Благодаря использованию ароматных листьев закуска прекрасно сохраняет плотность. Аппетитный хруст закатки не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Кислые огурцы благоприятно влияют на пищеварение. Для засолки используют как крупные переростки, так и экземпляры среднего размера.

Время готовки – 3 суток 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-литровую банку:

Огурцы – 1,5-2 кг.

Лист хрена – 1 шт. (или корень хрена 3-4 см).

Лист вишни – 5 шт.

Лист черной смородины – 6 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Острый стручковый перец – по желанию.

Соль – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно ополоснув огурцы, перекладываем их во вместительный таз и заливаем холодной водой. Вымачиваем 2-3 часа. Тем временем подготавливаем стеклянные емкости и крышки, хорошенько промыв их.

Шаг 2. Ополаскиваем зелень (используем по наличию). Очищаем чеснок от шелухи. Распределяем по банкам. При желании вместо листа хрена можно использовать корень, предварительно вымытый и очищенный.

Шаг 3. Заполняем банки вымоченными огурцами и засыпаем крупной солью.

Шаг 4. Заливаем бутилированной водой (в идеале колодезной), закупориваем прокипяченной пластмассовой крышкой и вращающими движениями пытаемся размешать до полного растворения крупной соли. Банки ставим на тарелку, так как при брожении рассол будет выливаться. Выдерживаем на столе 2-4 суток.

Шаг 5. Когда рассол станет мутным и появится кислый аромат, а огурцы поменяют цвет, переходим к следующему этапу.

Шаг 6. С банок сливаем рассол и доливаем холодную воду. Ставим кипятиться для того, чтобы прекратить процесс брожения. 2-3 минуты будет достаточно. Во время кипения убираем образовавшуюся пену.

Шаг 7. Огурцы заливаем кипящим маринадом.

Шаг 8. Накрываем стерилизованными крышками и, применив машинку, закатываем банки.

Шаг 9. Проверяем, не подтекает ли рассол в перевернутом состоянии. Накрываем полотенцем и ждем, когда консервация полностью остынет.

Шаг 10. Перемещаем закрутки в прохладное место. Приятного аппетита!

Квашеные огурцы как бочковые на зиму

Квашеные огурцы как бочковые на зиму заготавливаются элементарно. Зелень придает восхитительный аромат. Простой рецепт не доставит много хлопот, заготовка выходит необыкновенной по вкусу. Хрустящая, в меру соленая закрутка станет восхитительной закуской к основным блюдам.

Время готовки – 3 суток 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

Огурцы – 500 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Ореховый лист – 1 шт.

Соль каменная – 1 ст.л.

Вода фильтрованная – 550 мл.

Корень хрена – 10 см

Зонтики укропа – 1 шт.

Смородиновый лист – 4 шт.

Вишневый лист – 4 шт.

Лист хрена – 1 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Острый стручковый перец – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимую зелень (используем всю или по наличию) и упругие огурцы. Величина овощей не принципиальна.

Шаг 2. Прополоскав стеклянные емкости, ставим их стерилизоваться. Метод выбираем самостоятельно – прокаливаем в духовке или микроволновке, прогреваем над паром. Еще один метод – налить немного водки или спирта, закрыть и вращающими движениями продезинфицировать.

Шаг 3. Чистый лист хрена режем произвольно. Корень скоблим и зачищаем от кожицы, режем брусками.

Шаг 4. Стерилизованную банку прокладываем листьями, кладем стручковый перец, специи и пряности, очищенный чеснок и корень хрена.

Шаг 5. Чистые плоды обрезаем с концов и наполняем ими простерилизованные банки. Переростки допускается разделить на сегменты.

Шаг 6. По такому принципу заполняем все банки.

Шаг 7. Соединив фильтрованную воду и соль, разбалтываем, ставим на огонь, прогреваем до полного растворения кристалликов. Кипящий рассол разливаем по банкам и прикрываем стерилизованным крышками. Ждем, когда остынет.

Шаг 8. Под низ ставим какую-нибудь емкость, чтобы рассол не выливался на стол. Выдерживаем в тепле приблизительно трое суток.

Шаг 9. С банок сливаем рассол.

Шаг 10. Установив на конфорке, кипятим заливку.

Шаг 11. Кипящий маринад распределяем по банкам и закатываем закуску с применением ключа. Остужаем в перевернутом положении.

Шаг 12. Закрутку переносим в прохладу. Хранить закатки можно как в холодильнике, так и кладовке. Приятного аппетита!

Огурцы в банке как бочковые с горчицей

Огурцы в банке как бочковые с горчицей воплотить под силу как опытным, так и начинающим кулинарам. Горчица придает пикантность готовой закуске. Процесс приготовления простой, но требует терпения. Заготовка аппетитных огурцов потребует некоторого времени.

Время готовки – 3 дня 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2,5-3 кг.

Чеснок – 1 головка.

Горчица в порошке – 1,5 ст.л.

Соль крупная – 6-7 ст.л.

Вода – 3 л.

Лист хрена – 1-2 шт.

Зонтики укропа – 5-6 шт.

Лист смородины, вишни, дуба – по желанию.

Перец черный горошком – 15 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты для воплощения рецепта.

Шаг 2. Листья основательно промываем. Подготавливаем необходимую емкость. В данном случае это обрезанная бутыль из-под питьевой воды. Зелень закладываем в обрезанную баклажку. Можно использовать пластмассовое ведро для пищевых целей или бочку.

Шаг 3. Огурцы хорошенько ополаскиваем, зачищаем от шипов. Для удобства используем губку или щетку для мытья овощей. Укладываем на зелень.

Шаг 4. Присыпаем 1,5 ложками горчичного порошка и очищенными чесночными дольками. Количество чеснока может варьироваться.

Шаг 5. Солим и посыпаем перец горошком, кладем укропные зонтики и листья хрена. Соль используем только каменную.

Шаг 6. Выливаем бутилированную воду (в идеале колодезную), придавливаем тарелкой, размещаем груз. Выдерживаем в тепле 3 дня.

Шаг 7. Через 3 дня дегустируем квашеное угощение.

Шаг 8. Процеживаем рассол, прокипятив, охлаждаем его. После кипячения процесс брожения прекратится.

Шаг 9. Огурцы ополаскиваем, раскладываем по стерилизованным банкам вместе с зеленью. Продезинфицировать банки можно любым способом. Заливаем остывшим маринадом.

Шаг 10. Закрываем прокипяченными капроновыми крышками и перемещаем в холодильник.

Шаг 11. Пробуем готовые кислые огурчики. Используем их для приготовления рассольника или винегрета. Приятного аппетита!

Квашеные огурцы как бочковые на зиму

Квашеные огурцы как бочковые на зиму готовятся легко и обладают ярким вкусом. Кислые огурцы кладут в салаты и супы, а также используют самостоятельно. Хрустящие огурчики – отличная закуска к мясным или картофельным блюдам. Заготовка душистых огурцов на зиму не обременит, а вкус конечного продукта очень порадует. Этот рецепт позволит рационально применить крупные плоды.

Время готовки – 3 недели 4 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы крупные – 13 шт.

Чеснок – 1 головка.

Смородиновый лист – 1 шт.

Соль – 100 гр.

Водка – 1 ст.л.

Лист хрена – 2 шт.

Зонтики укропа – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы-переростки промываем. Замачиваем в холодной воде вместе с зеленью, оставив на 3-4 часа, затем хорошо споласкиваем.

Шаг 2. Трехлитровую банку вымываем в содовом растворе, полощем под краном, смывая остатки соды. Банку не дезинфицируем. Кладем лист хрена.

Шаг 3. Набиваем емкость вымоченными огурцами. Кладем очищенные дольки чеснока, соцветие укропа и смородиновый лист. При желании добавляем душистые пряности.

Шаг 4. В фильтрованной (колодезной) воде разводим крупную соль.

Шаг 5. Выливаем соленую жидкость в банку.

Шаг 6. Укрываем листом хрена.

Шаг 7. Доливаем водку.

Шаг 8. Закупориваем прокипяченной крышкой. Под банку подставляем таз, так как при брожении будет вытекать рассол.

Шаг 9. Выдерживаем в холоде около 3 недель. Рассол помутнеет, овощи поменяют цвет. Храним заготовку в холоде. Приятного аппетита!