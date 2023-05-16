Огурцы в горчичной заливке на зиму — угощение, которое имеет массу интерпретаций. Для заливки используют как порошковую горчицу, так и готовый продукт или специю в зернах. Огурцы могут быть целыми или резаными. В подборке собраны различные рецепты, которые без труда сможет осуществить любая хозяйка и даже начинающий кулинар.

Обалденные огурцы в горчичной заливке на зиму

Обалденные огурцы в горчичной заливке на зиму выглядят максимально привлекательно и ярко. Приготовить закуску не составит труда. Для рецепта применяют как небольшие, так и переросшие экземпляры. Использование куркумы придает закуске красивый внешний вид. Минимум ингредиентов превращаются в шедевр. То, чего так не хватает зимой для хорошего настроения.

Ингредиенты –+2.5 л.

Огурец 2 кг

Сахар-песок 200 гр.

Чеснок 5 зуб.

Горчица французская 5 ч.л.

Уксус столовый 9% 200 мл.

Куркума 1 ч.л. с горкой

Соль 2 ст.л.

Зонтики укропа 2 шт.

Вода 800 мл.

Шаги 60 мин.

Для приготовления огурцов в горчичной заливке на зиму отбираем только что собранные овощи. Основательно промыв плоды, освобождаем от кожицы с помощью экономки. Отрезав кончики, делим на брусочки, как показано на фото. Чеснок очищаем от шелухи. В подготовленные банки (вымытые и простерилизованные) кладем укропный зонтик, чесночную дольку и сыплем горчицу. Ставим очищенные огурцы вертикально, наполняя банки не слишком плотно. В емкость для варки маринада засыпаем куркуму, соль и сахарный песок. Наливаем уксусную кислоту и разбавляем водой. Установив на конфорке, кипятим до растворения специй. Распределяем кипящий маринад по заготовкам, прикрываем стерильными крышками. Перемещаем в кастрюлю для стерилизации, дно которой устилаем полотенцем. Заливаем водой и кипятим 5 минут, засекая время от закипания. Закупориваем горячие банки, придерживая для безопасности прихваткой. Перевернув дном вверх, закручиваем пледом и ждем остывания. Убираем в погреб, а когда хочется, достаем и дегустируем. Приятного аппетита!

Хрустящие огурцы в горчичной заливке без стерилизации на зиму

Хрустящие огурцы в горчичной заливке без стерилизации на зиму – рецепт, который осилит даже неопытный кулинар. Для рецепта подходят различные экземпляры, непригодные для маринования целиком. На вкус закуски это не повлияет, и некондиция будет использована разумно.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Лук репчатый – 300 гр.

Петрушка и укроп – небольшой пучок.

Куркума – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Семена горчицы – 2 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы промываем и складываем в таз с холодной водой. Замачиваем на час или больше. Если есть время, процесс может занять 3-4 часа. За это время пару раз меняем воду. Такая подготовка сделает закуску более хрустящей и очень аппетитной.

Шаг 2. Вымоченные плоды ополаскиваем и вытираем. Обрезав кончики, нарезаем нетолстыми кружочками.

Шаг 3. Перекладываем во вместительную посуду, чтобы удобно было перемешивать.

Шаг 4. Очищенный лук тонко режем и выгружаем к огуречной нарезке.

Шаг 5. Зелень ополаскиваем и мелко рубим, пересыпаем в салат. Ассортимент душистых трав определяем самостоятельно. Но я считаю укроп и петрушку универсальными добавками, которые всегда прекрасно сочетаются с огурцами.

Шаг 6. Приправляем перцем, куркумой, горчицей и кориандром. Солим и добавляем сахар. Основательно размешиваем. Количество пряностей регулируем самостоятельно.

Шаг 7. Сдабриваем растительным маслом без запаха и снова объединяем содержимое. Оставляем настаиваться на 2 часа, перемешивая спустя каждые полчаса.

Шаг 8. По истечении двух часов размещаем на огне.

Шаг 9. Доведя до кипения на небольшом пламени, выливаем уксус и размешиваем. Уксус придает приятную кислинку и позволяет хорошо сохранить закатку. Провариваем 5 минут при регулярном помешивании. Огурцы поменяют цвет, но останутся хрустящими.

Шаг 10. Промытые банки прокаливаем, осматриваем на наличие трещин и сколов. Если все в порядке, заполняем горячей заготовкой, немного трамбуя. Заливаем до краев маринад.

Шаг 11. Заполненные банки закатываем стерильными крышками.

Шаг 12. Остудив на столе в обычном положении, закрутки перемещаем в погреб. Оставляем до зимы. Салат идеально дополняет картофельные блюда, плов, макаронные изделия и сочетается со многими крупами. Для тех, кто постится, хороший вариант разнообразить рацион. Приятного аппетита!

Огурцы в горчичной заливке с чесноком на зиму

Огурцы в горчичной заливке с чесноком на зиму получаются безупречными. Пикантная закатка используется в качестве закусок и составляющих различных блюд и салатов. Ароматное угощение выходит хрустящим и безумно ароматным. Легкий рецепт освоит даже тот, кто никогда не запасался зимними заготовками.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 2 литровые банки:

Огурцы – 1,2-1,3 кг.

Сахар-песок – 100 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Горчица – 3 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Зонтики укропа – 4 шт.

Лист вишни/смородины – 8 шт.

Лист хрена – 1 шт.

Гвоздика – 4 бутона.

Перец черный горошком – 10 шт.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ровные огурцы обдаем струей воды, смывая песок и землю. Складываем в таз с водой и оставляем на пару часов. Хорошо промываем плоды, срезая с каждого кончики. Баночки промываем и прогреваем в духовом шкафу или применяем свой метод стерилизации. Проверяем на целостность. Крышки ошпариваем кипятком.

Шаг 2. Листья (берем на выбор) промываем и ошпариваем кипятком. По подготовленным стеклянным емкостям распределяем зелень, перец и гвоздику.

Шаг 3. Чесночные дольки режем на части. Заполняем емкости огурцами сначала вертикально, а затем, как получится в зависимости от размера плодов. В пустоты засыпаем чеснок. Сверху раскладываем оставшуюся зелень и специи. Прикрываем крышками, пока варится рассол.

Шаг 4. В посуде для варки рассола смешиваем воду и готовую горчицу (выбираем самостоятельно, разновидностей достаточно, поэтому опираемся на свой вкус). Разместив на конфорке нагреваем. Солим и добавляем сахар. Доводим до кипения. Варим 4 минуты. Вводим полстакана уксусной кислоты и доводим до готовности, вскипятив и отключив нагрев.

Шаг 5. Мутный кипящий рассол осторожно выливаем на огурцы, заливая небольшими порциями, чтобы жидкость успевала распределяться.

Шаг 6. На дно кастрюли с теплой водой укладываем тряпочку. Перемещаем горячие баночки и прикрываем стерильными крышками. Доведя до кипения, стерилизуем на средней температуре 10 минут. Аккуратно вынимаем заготовки, чтобы не ошпариться. Воспользовавшись закаточным ключом, закатываем, укутываем в перевернутом виде.

Шаг 7. Когда банки полностью остынут, проверяем, не подтекает ли маринад и переносим в кладовую. Зимой открываем закрутку и дегустируем угощение пряного посола с жареной или тушеной картошкой или режем тонкими ломтиками и кладем на аппетитный бутерброд. Приятного аппетита!

Огурцы в горчичной заливке с петрушкой на зиму

Огурцы в горчичной заливке с петрушкой на зиму обладают невероятно пахучим ароматом. Отказаться от аппетитной закуски, которая от одного только вида вызывает аппетит, просто нереально. Совокупность ингредиентов гармонично перекликается между собой, образуя запоминающийся вкус.

Время готовки – 5 ч. 00 мин

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Огурцы – 4 кг.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Горчица сухая – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Чеснок – 6 зубчиков.

Петрушка – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав составляющие рецепта, начинаем их подготавливать для дальнейшего применения.

Шаг 2. Огурцы выдерживаем в ледяной воде несколько часов, промываем, попутно удаляя мягкие подпорченные экземпляры. Удалив кончики, плоды делим на брусочки. Нарезка никак не повлияет на вкус заготовки. Для привлекательности можно применить рифленый нож.

Шаг 3. Петрушку основательно промываем. Измельчаем зелень.

Шаг 4. Чесночные зубчики освобождаем от шелухи и измельчаем с помощью терки или чеснокодавилки.

Шаг 5. В объемной емкости соединяем огурцы, чеснок и петрушку. Приправляем перцем и сухой горчицей (порошковой или в зернах).

Шаг 6. Солим и добавляем сахар, оставляем мариноваться на 3 часа, не забывая перемешивать.

Шаг 7. Вымытые стеклянные емкости стерилизуем при помощи микроволновки. Устанавливаем максимальную мощность, прогреваем на 3-5 минут исходя из размера банки. Чтобы банки не треснули, на дно наливаем немного воды.

Шаг 8. Банки наполняем маринованными огурцами. Образовавшуюся жидкость распределяем поверх огурцов.

Шаг 9. Заготовки помещаем кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Доливаем воду до уровня плечиков банок, прикрываем чистыми крышками. При появлении пузырей засекаем время и оставляем на 20 минут стерилизоваться.

Шаг 10. Достаем заготовки, придерживая прихватками, закрываем баночки ключом.

Шаг 11. Остужаем заготовки под одеялом, после чего проверяем, не пропускают ли они воздух и переносим на хранение в подвал. Приятного аппетита!

Маринованные огурцы в горчичной заливке с уксусом

Маринованные огурцы в горчичной заливке с уксусом – элементарный рецепт, несмотря на стерилизацию. Горчица придает оригинальность и небольшую остринку хрустящим огурчикам. Приготовление осилит любой. Такие огурцы хорошо хранятся, но быстро заканчиваются. Закатку применяют для воплощения интересных салатов или презентуют отдельно.

Время готовки – 5 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1,5-2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сахар-песок – 200 гр.

Горчица готовая – 5 ст.л.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Упругие огурчики промываем со щеткой, складываем в глубокую посуду и доливаем холодную воду, чтобы жидкость покрывала плоды. Выдерживаем 5-6 часов, периодически меняя воду.

Шаг 3. Баночки и жестяные закрутки вымываем.

Шаг 4. Вскипятив воду в кастрюле, надеваем сверху на нее специальное приспособление с отверстием. Разместив в него горлышко банки, стерилизуем. Таким образом, поступаем со всеми емкостями.

Шаг 5. Простерилизованные банки заполняем огурцами.

Шаг 6. В кастрюле смешиваем горчицу, уксусную кислоту. Кладем соль и сахарный песок, разбавляем водой и, установив на плиту, дожидаемся первых пузырей.

Шаг 7. Когда кристаллики растворятся, маринад распределяем по банкам и прикрываем стерилизованными крышками.

Шаг 8. Банку ставим в заполненную теплой водой кастрюлю, положив на дно тряпочку. После закипания, кипятим на тихом огне 15 минут. Если банки большого размера, соответственно, увеличиваем время стерилизации.

Шаг 9. Осторожно достаем горячие банки, надев на руки прихватки. Закручиваем крышки. Перевернув дном вверх, проверяем, не подтекает ли заливка. Закутываем и остужаем.

Шаг 10. Аппетитные огурчики убираем в погреб. Приятного аппетита!

Салат из огурцов с горчицей на зиму

Салат из огурцов с горчицей на зиму готовится легко. Душистый рецепт доставит вам незабываемое удовольствие. Процесс готовки не обременит. Для салата часто используют непригодные для засолки целиком экземпляры. Пикантная закуска станет ярким угощением для друзей и близких. Когда гости на пороге, закатка очень выручает. А во время поста, просто находка!

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло растительное – 125 мл.

Горчица сухая – 1 ст.л.

Уксус 9% – 125 мл.

Чеснок – 1 головка.

Укроп – 1 ст.л. с горкой.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Соль крупная – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С огурцов и зелени (укроп заменяем петрушкой, или миксуем травы) смываем грязь. Если есть время, огурцы рекомендуются вымочить. Плоды напитываются влагой и остаются после варки хрустящими и сочными.

Шаг 2. Упругие напитанные овощи нарезаем кружочками (для красоты берем рифленый нож) или брусочками. Чеснок избавляем от шелухи и давим чеснокодавилкой. Количество регулируем самостоятельно. Рубим ароматную траву.

Шаг 3. Продукты загружаем во вместительную чашку. Солим, добавляем сахар. Приправляем перцем и порошковой горчицей (можно взять зерна и перетереть в ступке или оставить в зернах; или использовать готовую магазинную приправу). Вводим уксусную кислоту (если используем эссенцию, определяем количество, рассчитав пропорцию) и растительное масло без запаха.

Шаг 4. Размешав, маринуем не менее 3-х часов. Каждый час перемешиваем, чтобы больше выделилось сока.

Шаг 5. При заполнении заготовкой стерилизованных емкостей необходимо содержимое слегка утрамбовывать.

Шаг 6. Распределяем выделившуюся жидкость по емкостям. Ошпариваем крышки с чайника. Накрываем крышками баночки.

Шаг 7. Переносим в емкость с нагретой водой. Дно заранее прокладываем полотенцем, чтобы банки не лопнули. Как только появятся первые пузыри, убавляем нагрев и продолжаем стерилизовать, не забываем следить за временем. 15 минут будет достаточно.

Шаг 8. Вынимаем горячие заготовки прихватками, осматриваем на целостность банок. Закручиваем крышки машинкой, внимательно осматриваем, не протекают ли. Охлаждаем под пледом. Для удобства подписываем баночки и переносим аппетитную закуску к остальным запасам. Презентуем легкое душистое угощение с любимыми горячими блюдами. Приятного аппетита!

Огурцы в горчично-масляной заливке на зиму

Огурцы в горчично-масляной заливке на зиму обладают невероятным ароматом, который сводит с ума. Для приготовления вкусного салата используются как молодые, так и перезрелые плоды. На вкус закуски размер огурцов никак не повлияет. Сочный яркий салат великолепно гармонирует с разнообразными основными блюдами.

Время готовки – 6 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Горчица сухая – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1/3 ст.

Чеснок – 1 головка.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Перец черный горошком – 12 шт.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимые ингредиенты в соответствии с граммовкой. Огурцы оставляем вымачиваться в ледяной воде. Двух часов будет достаточно.

Шаг 2. Вымоченные овощи прополаскиваем в проточной воде и нарезаем полосками, отделив от кончиков. Кладем в таз.

Шаг 3. Посыпаем солью и перцем. Высыпаем сахар и приправляем порошком горчицы. Сыпем перец горошком.

Шаг 4. Размешав, приправляем измельченным чесноком, добавляем растительное масло и столовый уксус.

Шаг 5. Размешиваем и ждем 3-4 часа до образования сока. Не забываем перемешивать для равномерного маринования.

Шаг 6. Банки небольшого объема вымываем и отправляем стерилизоваться. Повторяем действия с металлическими закрутками.

Шаг 7. С помощью воронки распределяем салат по чистым емкостям. Придавливаем и уплотняем. Заливаем соком.

Шаг 8. На донышко жаропрочной посуды кладем полотенце и размещаем заготовки, прикрыв крышками. Добавляем воду, чтобы жидкость прикрывала плечики банок. Разместив на огне, ждем закипания и стерилизуем 10 минут.

Шаг 9. Осторожно вынимаем по одной заготовке.

Шаг 10. Закатываем закуску.

Шаг 11. Переворачиваем на крышки.

Шаг 12. Накрываем махровым полотенцем.

Шаг 13. Остывшую закуску храним в погребе.

Шаг 14. Аппетитную в меру пряную и пикантную закатку можно дегустировать после остывания.

Шаг 15. Закуску подают как на праздники, так и обычные дни. Приятного аппетита!

Огурцы, резанные кружочками в горчичной заливке

Огурцы, резанные кружочками в горчичной заливке, получаются необыкновенно вкусными. Овощи для закуски используют как молодые, так и переросшие, сюда же подойдет некондиция, которую не используют для засолки огурцов. Приготовление закуски несложное, но требует времени для маринования.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Горчица сухая – 1 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, перечисленные в рецептуре.

Шаг 2. Смываем с упругих огурцов загрязнения (если есть время, огурцы принято замачивать в холодной воде, оставляя на пару часов), даем обсохнуть, избавляясь от влаги. Нарезаем кружочками средней толщины. Складываем в объемную чашку.

Шаг 3. Для маринада соединяем сахарный песок, соль, порошковую горчицу и молотый перец. Сухие специи размешиваем и постепенно выливаем к ним уксусную кислоту и дезодорированное растительное масло. Взбалтываем до состояния однородной суспензии.

Шаг 4. Приготовленным маринадом заливаем резаные огурцы. Хорошенько вымешиваем, чтобы каждый ломтик был пропитан маринадом. Отставляем в сторону на 2-3 часа.

Шаг 5. Заранее подготавливаем банки небольшого объема. Наполняем простерилизованные емкости огурцами, слегка трамбуя. Поверх доливаем выделившийся сок. Накрыв стерильными крышками, отправляем стерилизоваться на 20 минут в кастрюлю, дно которой устилаем полотенцем.

Шаг 6. Аккуратно вынимаем заготовки, придерживая прихватками. Крепко закручиваем винтовые крышки. Упаковав в перевернутом состоянии в одеяло, остужаем. После чего перемещаем в место, где хранится зимняя консервация. Приятного аппетита!