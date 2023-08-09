Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы на рассольник на зиму без перловки. Количество соли лучше регулируйте на свой вкус. Банки для закатки лучше выбирать небольшого или среднего размера, чтобы хватило на одно приготовление супа. Берите рецепт на заметку!

Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Огурцы 500 Грамм

Лук репчатый 140 Грамм

Морковь 80 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Зелень 15 Грамм (укроп, петрушка)

Соль 15 Грамм

Уксус 9% 25 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

24 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Огурцы на рассольник на зиму без перловки»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Я использую терку для моркови по-корейски. Аналогично поступите с огурцами.

Репчатый лук мелко порубите, чеснок измельчите через пресс. Зелень мелко нарежьте.

Все овощи соедините в глубокой емкости, заправьте уксусом и добавьте соль. Перемешайте. Оставьте на 2 часа.

Переложите смесь для рассольника в кастрюлю. Доведите до кипения и проварите 5 минут.

Разложите смесь по чистым стерилизованным банкам.

Герметично закатайте. Укутайте в полотенце, оставьте так до полного остывания.

После можно убрать заготовку в прохладное место на хранение. Огурцы на рассольник на зиму без перловки готовы.