Огурцы на рассольник на зиму без перловки

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы на рассольник на зиму без перловки. Количество соли лучше регулируйте на свой вкус. Банки для закатки лучше выбирать небольшого или среднего размера, чтобы хватило на одно приготовление супа. Берите рецепт на заметку!
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

  • Огурцы 500 Грамм
  • Лук репчатый 140 Грамм
  • Морковь 80 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Зелень 15 Грамм (укроп, петрушка)
  • Соль 15 Грамм
  • Уксус 9% 25 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

24 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Огурцы на рассольник на зиму без перловки»

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Подготовьте все ингредиенты.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Морковь помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Я использую терку для моркови по-корейски. Аналогично поступите с огурцами.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Репчатый лук мелко порубите, чеснок измельчите через пресс. Зелень мелко нарежьте.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Все овощи соедините в глубокой емкости, заправьте уксусом и добавьте соль. Перемешайте. Оставьте на 2 часа.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Переложите смесь для рассольника в кастрюлю. Доведите до кипения и проварите 5 минут.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Разложите смесь по чистым стерилизованным банкам.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

Герметично закатайте. Укутайте в полотенце, оставьте так до полного остывания.

Огурцы на рассольник на зиму без перловки

После можно убрать заготовку в прохладное место на хранение. Огурцы на рассольник на зиму без перловки готовы.

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