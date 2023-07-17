Огурцы с горчичным порошком на зиму

Одна из самых пикантных зимних заготовок — ароматные огурцы с горчичным порошком. Такой не совсем привычный ингредиент для закваски делает готовую закуску необычайно хрустящей. Она понравится всем без исключения!

Огурчики по этому рецепту получаются очень пикантными. Потому они — лучший вариант закуски к любому застолью (праздничному или повседневному). В любом случае их съедят первыми, а затем попросят добавку.

Как законсервировать пикантные огурцы с горчичным порошком

Ингредиенты рассчитаны на одну трехлитровую банку. Кстати, советуем оставлять ее, наполненную огурцами и рассолом, в большой емкости. Для этой цели подойдет поднос или миска. Во время брожения начнет вытекать жидкость, и даже не слишком глубокий сосуд поможет в данной ситуации.

Ингредиенты

Огурцы2 кг Листья хрена2 шт. Укроп0,25 пуч. Зонтики укропа2 шт. Чеснок2 шт. Черный перец (горошком)5 шт. Вода2 л Соль4 ст. л. Горчичный порошок2 ст. л.

Приготовление

Помойте листья хрена и укроп. Очистите чеснок. Хорошенько промойте огурцы. Отрежьте хвостики. Залейте огурцы холодной водой и оставьте их на 2 часа. На дно чистой банки выложите листья хрена, зонтики и веточки укропа. Добавьте чеснок и горошинки черного перца. Поместите в банку предварительно замоченные огурцы.Влейте в кастрюлю воду. Добавьте соль. Доведите всё до кипения. Залейте горячей водой огурцы. Прикройте банки крышками. Оставьте их при комнатной температуре на 48 часов. За двое суток вы увидите появление пенки, изменение цвета огурцов, а также потемнение рассола. Добавьте горчичный порошок в банку. Прикройте ее крышкой. Оставьте еще на 24 часа на кухне.Слейте рассол из банки в кастрюлю. Доведите ее содержимое до кипения. Проварите рассол в течение 10 минут. Затем залейте им огурцы. Закройте их крышкой. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре.

Закройте несколько баночек такой вкуснотищи, чтобы уже этой зимой насладиться бесподобным ароматом и хрустом столь пикантных огурчиков. Хотя признаемся честно, устоять перед столь аппетитной закуской до декабря — та еще задачка.