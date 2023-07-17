Огурцы с горчичным порошком на зиму

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Одна из самых пикантных зимних заготовок — ароматные огурцы с горчичным порошком. Такой не совсем привычный ингредиент для закваски делает готовую закуску необычайно хрустящей. Она понравится всем без исключения!

Огурчики по этому рецепту получаются очень пикантными. Потому они — лучший вариант закуски к любому застолью (праздничному или повседневному). В любом случае их съедят первыми, а затем попросят добавку.

Огурцы с горчичным порошком на зиму

Как законсервировать пикантные огурцы с горчичным порошком

Ингредиенты рассчитаны на одну трехлитровую банку. Кстати, советуем оставлять ее, наполненную огурцами и рассолом, в большой емкости. Для этой цели подойдет поднос или миска. Во время брожения начнет вытекать жидкость, и даже не слишком глубокий сосуд поможет в данной ситуации.

Ингредиенты

Огурцы2 кг Листья хрена2 шт. Укроп0,25 пуч. Зонтики укропа2 шт. Чеснок2 шт. Черный перец (горошком)5 шт. Вода2 л Соль4 ст. л. Горчичный порошок2 ст. л.

Приготовление

    Помойте листья хрена и укроп. Очистите чеснок. Хорошенько промойте огурцы. Отрежьте хвостики. Залейте огурцы холодной водой и оставьте их на 2 часа.

    Огурцы с горчичным порошком на зиму

    На дно чистой банки выложите листья хрена, зонтики и веточки укропа. Добавьте чеснок и горошинки черного перца. Поместите в банку предварительно замоченные огурцы.Влейте в кастрюлю воду. Добавьте соль. Доведите всё до кипения. Залейте горячей водой огурцы. Прикройте банки крышками. Оставьте их при комнатной температуре на 48 часов.

    Огурцы с горчичным порошком на зиму

    За двое суток вы увидите появление пенки, изменение цвета огурцов, а также потемнение рассола. Добавьте горчичный порошок в банку. Прикройте ее крышкой. Оставьте еще на 24 часа на кухне.Слейте рассол из банки в кастрюлю. Доведите ее содержимое до кипения. Проварите рассол в течение 10 минут. Затем залейте им огурцы. Закройте их крышкой. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре.

Закройте несколько баночек такой вкуснотищи, чтобы уже этой зимой насладиться бесподобным ароматом и хрустом столь пикантных огурчиков. Хотя признаемся честно, устоять перед столь аппетитной закуской до декабря — та еще задачка.

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