Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы сушеные. Сушить огурцы таким образом можно не только свежие, но и соленые или малосольные. Если у огурцов горчит кожура, то можно перед сушкой их очистить. Готовые сушеные огурцы храните в плотно закрывающемся пищевом контейнере или стеклянной банке.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Огурцы 500 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
19 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Огурцы сушеные»
Подготовьте все ингредиенты.
Огурцы помойте и обсушите.
Нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.
Добавьте сахар и соль, перемешайте. Накройте миску пленкой и оставьте на 1,5 часа, чтобы огурцы пустили сок.
Слейте сок, а огурцы разложите на поддон сушилки. Сушите огурцы около 4-6 часов, пока они не станут ломкими и хрустящими по структуре.
Огурцы сушеные готовы.