Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы сушеные. Сушить огурцы таким образом можно не только свежие, но и соленые или малосольные. Если у огурцов горчит кожура, то можно перед сушкой их очистить. Готовые сушеные огурцы храните в плотно закрывающемся пищевом контейнере или стеклянной банке.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Огурцы 500 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

19 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Огурцы сушеные»

Подготовьте все ингредиенты.

Огурцы помойте и обсушите.

Нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.

Добавьте сахар и соль, перемешайте. Накройте миску пленкой и оставьте на 1,5 часа, чтобы огурцы пустили сок.

Слейте сок, а огурцы разложите на поддон сушилки. Сушите огурцы около 4-6 часов, пока они не станут ломкими и хрустящими по структуре.

Огурцы сушеные готовы.