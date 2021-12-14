Охотничий домик князя Юсупова в Балаклаве вернули в собственность города

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Охотничий домик князя Юсупова на Таврической набережной в Балаклаве по решению суда изъят у ООО «Золотой символ». Об этом сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова, передает новостной портал ForPost. Недвижимость вернули в собственность городу.

Причиной разбирательств стало недопустимое отношение к объекту. Долгие годы он находится в заброшенном состоянии и со временем начало разрушаться.

К судебному процессу присоединились Правительство Севастополя, ДИЗО, Минобороны РФ и его управление имущественных отношений, ЧФ РФ, командование ЮВО и управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю. «Золотой символ» проиграл суд, после этого субъект подал кассационную жалобу, в которой также не смог одержать победу. Об этом, отчитываясь перед депутатами Заксобрания, рассказала Ирина Масликова.

«На сегодняшний день уже прошла кассация, ответчику отказано, судебное решение вступило в законную силу», – сказала начальник Севнаследия.

Кроме того, она добавила, что сейчас в городе в таком плачевном состоянии находятся 8 объектов культурного наследия.

Напомним, домик князя Юсупова построили в начале прошлого века. Предположительно, его архитектором выступал Николай Краснов – главный архитектор Ялты.