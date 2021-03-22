Охранная GSM сигнализация. Принцип работы

Благодаря инновациям и современным технологиям даже в сфере безопасности можно обойтись без охранного персонала, а передать всю работу по защите объекта автоматизированным охранным устройствам.

Охранные системы видеонаблюдения на сегодняшний день являются самым распространенным инструментом обеспечения безопасности имущества, информации и личной безопасности. Так камеры наблюдения способны фиксировать все происходящее и предоставлять пользователям качественное видео.

Существует несколько охранных систем, которые действительно эффективно работают и за последние несколько лет доказали это. К ним относятся видеонаблюдение, охранные сигнализации, пожарные системы, охранные датчики и сенсоры. Сегодня мы поговорим о том, какова роль охранных устройств в создании комплексной системы безопасности объекта и какие функции они выполняют.

Прежде всего, начнем из определения охранного прибора. Это один из самых главных элементов системы охраны, который отвечает за передачу сигналов. Охранный прибор в сигнализации это датчики или извещатели, и передает данные по проводам или с помощью GSM связи.

Основные функции современных охранных устройств

Если рассматривать безопасность квартиры или дома, то сейчас очень популярна такая дистанционная автономная GSM сигнализация. GSM сигнализации очень просты и эффективны, ведь сигнал с централи поступает на мобильное устройство собственника объекта за считанные секунды. В таком случае можно оперативно отреагировать, выехать на место или передать информацию в правоохранительные органы.

Если же говорить о функционале охранных приборов, то к основным функциям относятся следующие:

1) Возможность разделять типы сигналов от датчика движения на группы. Например, если мы возьмем офисное помещение с несколькими комнатами, то можно установить единую систему сигнализации с возможностью включать и выключать каждую комнату по-отдельности. Так, многие делят помещения на группы в зависимости от департамента в компании.

2) Установка памяти реальных и ложных тревог. Данный пункт является очень важным для того, чтобы вовремя отслеживать, какой тип сигнала возник. Некоторое оборудование может передавать ложные сигналы, чем дезинформирует собственника. Поэтому так важно настраивать порог срабатывания, чувствительность и т.д.

3) Ведение журнала событий. Здесь, собственно, можно записывать все сигналы, которые произошли за определенный период, а также контролировать работу охранного персонала.