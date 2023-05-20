Рецепты Оккупанты опозорились абсурдным фейком о Буданове и «уничтожении 3 миллионов человек» в Крыму По Admin - 20 мая, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Российские пропагандисты продолжают создавать фейки. На этот раз враг извратил слова главного разведчика Украины Кирилла Буданова. 2 мин Пропагандисты просто вырезали слова Буданова, которые он сказал в интервью Дмитрию Комарову, о том, что ждет палачей украинского народа. Смотрите также Россия видоизменится, — Буданов сказал, можно ли дождаться капитуляции Кремля Как это извратили пропагандисты Рупоры Кремля заявили, что Буданов призвал уничтожать украинцев после деоккупации территорий. Пропагандисты врут о том, что глава украинской разведки якобы призвал уничтожить 3 миллиона человек в Севастополе. Вы теперь понимаете, почему мы так в Крыму реагируем на ждунов (речь идет о людях, ожидающих прихода ВСУ в Крым – 24 Канал) и требуем их наказания? Это пособники нацистов, кторые желают нам смерти, или они, или мы, другого не дано, – жалуются пропагандисты. Сообщение такого содержания разлетелось по всем российским пропагандистским каналам / Скриншот Что на самом деле сказал Буданов Глава Главного управления разведки Минобороны не сомневается, что Украина победит Россию в войне. Однако победой «все эти события» не завершатся – Украину ждет достаточно сложный этап. «Он, можно сказать, будет многолетним. Фактической реинтеграцией наших территорий. Потому что сейчас, простите, мы получим плюс 3 миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с другим восприятием мира, это не будет так легко, как кажется. День победы – он будет», – заметил Буданов. Он подытожил, что после этого последует довольно трудная работа, которая будет продолжаться длительный период. Сейчас Россия перед ожидаемым контрнаступлением Украины планирует отправить в оккупированный Крым детей из Брянской области. Депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что Россия намеренно свозит детей в оккупированный Крым, чтобы использовать их как живой щит для защиты от контрнаступления Украины. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Торт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню материСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Одна лучше другой: украинские повара похвастались своими вышиванкамиНевероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлыкРецепт: Салат «Рыбки в пруду» — со шпротами