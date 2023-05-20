Оккупанты опозорились абсурдным фейком о Буданове и «уничтожении 3 миллионов человек» в Крыму

Российские пропагандисты продолжают создавать фейки. На этот раз враг извратил слова главного разведчика Украины Кирилла Буданова.

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Пропагандисты просто вырезали слова Буданова, которые он сказал в интервью Дмитрию Комарову, о том, что ждет палачей украинского народа.

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Как это извратили пропагандисты

Рупоры Кремля заявили, что Буданов призвал уничтожать украинцев после деоккупации территорий. Пропагандисты врут о том, что глава украинской разведки якобы призвал уничтожить 3 миллиона человек в Севастополе.

Вы теперь понимаете, почему мы так в Крыму реагируем на ждунов (речь идет о людях, ожидающих прихода ВСУ в Крым – 24 Канал) и требуем их наказания? Это пособники нацистов, кторые желают нам смерти, или они, или мы, другого не дано,

– жалуются пропагандисты.

Сообщение такого содержания разлетелось по всем российским пропагандистским каналам / Скриншот

Что на самом деле сказал Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны не сомневается, что Украина победит Россию в войне. Однако победой «все эти события» не завершатся – Украину ждет достаточно сложный этап.

«Он, можно сказать, будет многолетним. Фактической реинтеграцией наших территорий. Потому что сейчас, простите, мы получим плюс 3 миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с другим восприятием мира, это не будет так легко, как кажется. День победы – он будет», – заметил Буданов.

Он подытожил, что после этого последует довольно трудная работа, которая будет продолжаться длительный период.

Сейчас Россия перед ожидаемым контрнаступлением Украины планирует отправить в оккупированный Крым детей из Брянской области. Депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что Россия намеренно свозит детей в оккупированный Крым, чтобы использовать их как живой щит для защиты от контрнаступления Украины.