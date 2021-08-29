Окна от компании специалистов «Spez»

Недорогие пластиковые окна в Киеве под свой бюджет

Изготовлением современных пластиковых окон занимается огромное количество организаций на всей территории России. Производство ПВХ окон не только простое, но и выгодное, поскольку всегда находятся желающие заменить старые деревянные рамы на современные пластиковые аналоги, да и строительный рынок также не стоит на месте, постоянно возводя новые дома. Выбрать надежные окна в Киеве можете тут https://spez.kiev.ua.

На что стоит обращать внимание и как выбрать пвх окна среди множества предложений?

Существует множество вопросов, которые необходимо задать производителю, прежде чем делать заказ пластикового окна. Информация на интернет-сайтах обычно является общей и повторяет слово в слово предложения конкурентов, делая выбор крайне сложным. Часто люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые устанавливаются по скидке или акции, не вникая в технические характеристики.

В первую очередь, недорогие пластиковые окна в Киеве должны не пропускать холод в дом или квартиру. Для того, чтобы не ошибиться с выбором окна стоит поставить, как минимум, двухкамерные профили.

Во вторых, окна ПВХ устанавливают для шумоизоляции. Для того, чтобы окно пропускало как можно меньше шума у него должен быть максимально сильно разреженный воздух внутри стеклопакета. Многие производители пластиковых окон пытаются убедить своих покупателей в том, что между стеклопакетами находится вакуум, но это является обманом.

В третьих, не на последнем месте стоит экологичность пластиковых окон. Очень часто для изготовления оконных профилей используют вторичный пластик, что дает более желтый оттенок рамы и уменьшает срок службы окон ПВХ.

В четвертых, важно использовать для окон качественную фурнитуру. Китайские петли, ручки и другие части не прослужат долго и быстро сломаются и потребуют ремонта или замены. Мало кому понравится через несколько лет после установки полностью менять фурнитуру на пластиковых окнах.

В пятых, резиновый уплотнитель должен хорошо прилегать к раме, тем самым не позволяя холодному воздуху проникать в помещение. Если производитель закупает дешевую резину, то ни о какой шумоизоляции и сохранении тепла говорить нельзя.

При покупке пластиковых окон действует правило о том, что если вы нашли дешевое предложение, то стоит задуматься прежде чем заказывать окно, поскольку существует очень большой риск обмана и вместо качественных окон вы можете получить «кота в мешке». Нет никакого смысла менять деревянные рамы, на некачественный пластик, который будет пропускать холод, шум и не будет отличаться прочностью и долговечностью.