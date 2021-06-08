Окна ПВХ в Минске — доступно и качественно

Металлопластиковые окна так же популярны, как и деревянные. Их можно заказать в любой форме, а благодаря разным орнаментам — соответствовать стилю каждого, даже исторического дома.

Пластиковые окна используются как в современном здании, так и в исторической архитектуре. Это возможно благодаря различным формам, орнаментам и широкой цветовой гамме. Эти функции позволяют настроить внешний вид окна в соответствии со стилем фасада. Кроме того, рамы из ПВХ изготавливаются как ремонтные профили, наносимые на старую деревянную раму.

Окна ПВХ в Минске изготавливаются как однорамная конструкция, остекленные композитным стеклом. При выборе двухстороннего окна следует определить, будет ли оно с стойкой (она ограничивает площадь остекления, но усиливает структуру окна) или без нее.

Профили рам оконных створок и оконных рам конструируются как набор взаимодействующих элементов, составляющих систему. Отдельные элементы соединены в углах сваркой. Элементы системы также включают в себя muntins (перекладины), которые используются для дополнительного вертикального и горизонтального разделения поверхности окна. Существует много систем производства пластиковых окон. Рамы створок и рамы в каждой системе различаются по форме поперечного сечения, размерам, толщине наружной и внутренней стенок и количеству камер (нет возможности комбинировать элементы разных систем). Профили имеют от двух до шести камер (наиболее распространены две и три камеры). Камерная структура профилей позволяет получить лучшие параметры теплоизоляции (чем больше камер, тем ниже коэффициент теплопередачи U). Теплые металлопластиковые балконы улучшают комфорт в квартире и снижают риск образования конденсата на стеклянной панели со стороны помещения.

Из-за низкой жесткости ПВХ-профилей внутри них размещаются оцинкованные стальные профили. Профили ПВХ и профили жесткости соединяются при помощи шурупов. Стенки камеры и профиля не могут касаться всей поверхности. Для этого в стенках камеры размещают шлицы, которые позволяют выдерживать необходимое расстояние.

Окна ПВХ доступны во многих цветах с однородной отделкой или текстурой дерева. Вы можете заказать окна, окрашенные в разные цвета снаружи и изнутри. Существует три способа нанесения цвета или текстуры на рамки. Профили могут быть окрашены в массе (так называемый процесс совместной экструзии — слияние цвета на глубину 2-3 мм), специальной фольгой, сваренной с поверхностью профиля, или по технологии термореактивного лака (это очень сложно и может быть сделано только на этикетке). Пластиковые окна могут иметь любую форму — прямоугольную, трапециевидную, треугольную, арочную и круглую.

Преимущество пластиковых окон в долговечности. Они не требуют громоздкого обслуживания, за исключением периодической смазки фитингов и шарниров. Гладкая поверхность рам облегчает очистку.

Недостатком (для некоторых) может быть их герметичность. Отсутствие воздухообмена приводит к образованию влаги и плесени в помещениях и развитию грибков. Поскольку ПВХ обладает электростатическими свойствами, окна притягивают частицы пыли и их необходимо часто мыть. Во время пожара выделяются токсичные соединения. К сожалению, если материал низкого качества, окна могут изменить цвет через некоторое время. Это необратимый процесс — разрушенные окна не могут быть восстановлены. Пластиковые окна характеризуются значительным линейным тепловым расширением (увеличение размеров под воздействием тепла), поэтому особое внимание следует уделить их правильной сборке.

Жесткое встраивание в стену приводит к захвату крыльев, поломке рам или стеклу. Крепление арматуры в т.н. камера смачивания (явление конденсации пара происходит в профилях с двумя прокладками — на раме и на крыле, после закрытия окна между прокладками создается воздушная камера, в которой теплый воздух изнутри контактирует с холодом снаружи и образуется влага) их операция. В настоящее время на рынке уже доступны решения с дополнительной прокладкой, которая отделяет фитинг от мокрой зоны.

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