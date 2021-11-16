Около 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Севастополь

Около десяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства.

Препарат уже доступен в прививочных пунктах поликлиник 1-й горбольницы, поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях 4-й городской больницы, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях 9-й горбольницы привиться «Спутником Лайт» можно будет с завтрашнего дня.

Напомним, «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, которая предназначена для бустеризации иммунитета. Она рекомендована людям, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку около полугода назад. Для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не применяется.

Кроме того, повторную прививку можно делать не только этой вакциной в один этап, но и «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком» в два этапа.