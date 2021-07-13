Около 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа районов Ялты

Около 100 тысяч тонн грунта вывезено с территорий, пострадавших во время подтопления в Ялте. Такой информацией поделилась глава администрации города Янина Павленко.

В Большой Ялте разрешили открыть для купания почти 40 пляжей «Со всех участков, пострадавших во время стихии, вывезено в общей сложности более 95 тысяч тонн грунта. Ситуация в целом стабильная», – уточнила она.

На данный момент специалисты продолжают круглосуточную работу по очистке русел рек. Все еще сложной остается ситуация в микрорайоне Васильевка и в районе кооператива «Хуторок».