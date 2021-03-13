Около 130 каратистов состязались на Чемпионате и Первенстве Севастополя

В нашем городе состоялись первые крупные соревнования по каратэ. Сразу три вида состязаний: Чемпионат и Первенство Севастополя, а также Турнир «Крымский грифон» прошли на татами спортивного комплекса «Муссон. Своими силами в восточном боевом искусстве померились около 130 спортсменов.

Кихон, кумитэ и ката – три столпа, лежащие в основе японского боевого искусства каратэ. Техника, поединок и комплексы приёмов. При этом крик «киай» — неотъемлемая часть успеха. Резкий выдох увеличивает силу удара и помогает отвлечь или испугать противника. Саша Шитов посвятил каратэ пять лет.

АЛЕКСАНДР ШИТОВ, участник Первенства Севастополя по каратэ: «Мне нравится ката, кумите, как нас тренируют, тренер наш. Мне нравятся упражнения лягушка, бабочка, шпагат, поперечный шпагат. Я стремлюсь получать разряды, чтобы я мог быть уже мастером спорта».

Среди участников Первенства много девочек. Их манера в спаррингах намного агрессивнее, чем у мальчиков.

Мирослава Волошина и Агата Горшкова – подруги в обычной жизни, но когда они надевают белоснежное кимоно и становятся друг против друга на татами, просыпается дух соперничества.

МИРОСЛАВА ВОЛОШИНА, участница Первенства Севастополя по каратэ: «Когда мы с Агатой дружим на тренировках, мы просто общаемся. А когда на соревнованиях, мы должны друг друга не жалеть».

АГАТА ГОРШКОВА, участница Первенства Севастополя по каратэ: «Чтобы первые места занимать. Вообще я хочу, когда вырасту, стать тренером по каратэ».

Оценивают соревнующихся ребят в двух видах: кумите и ката. В первом каратисты выходят на поединок. После – показывают заранее подготовленный комплекс упражнений. В это время судьи состязаний внимательно наблюдают и выставляют баллы. Обращают внимание на технику ударов, блоков, а также на скорость, силу, выносливость и правильность выполнения приёмов.

ЮРИЙ ГАВРИЛЕНКО, главный судья Чемпионата и Первенства Севастополя по каратэ: «Надо выполнять правильную форму движения, точность движения, силу. В комплексе выдаются баллы. То есть в кумите удар рукой – это один балл, удар ногой – это три балла, подсечка – три балла, удар ногой в корпус – два балла».

13 марта в Севастополе прошло три вида соревнований: Чемпионат и Первенство Севастополя по каратэ, а также Турнир «Крымский грифон». С состязаниях, которые проводит Севастопольская федерация каратэ, приняли участие спортсмены от 5 до 18 лет.

ДЕНИС КИМ, президент Севастопольской федерации каратэ: «На сегодняшний день уровень у нас начальный. Но, думаю, годик-два, и наши спортсмены будут блистать на Первенствах и Чемпионатах России. С учётом того, что я руководитель не только Севастопольской федерации каратэ, но и Крымской, на сегодняшний день мы имеем очень хороший опыт развития и материальную базу. Данный опыт перенесём в развитие Севастопольской федерации».

Победители войдут в сборную Севастополя и будут участвовать во всероссийских соревнованиях.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»