Около 140 иностранцев эвакуированы российскими военными из Херсона в Армянск

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Около 140 иностранцев эвакуировали на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области Украины. Воспользовались возможностью «зелёного коридора» граждане Турции, США, Индии, Вьетнама, Болгарии и других стран. Как сообщили в отечественном Министерстве обороны, эвакуация была организована по просьбе зарубежных посольств, а также по заявкам от иностранных подданых, отправленным в российскую военную комендатуру Херсона. Прибывший в Армянск гражданин Турции Махмуд отметил, что дорога на автобусе в Крым прошла спокойно.

МАХМУД, гражданин Турции: «Мы ждали. Потом мы услышали, что Россия будет [открывать] зеленый коридор. Мы сначала первый коридор пропустили, четыре дня назад был, а этот уже второй. По-моему, третий еще будет, а первый был восьмого марта – мы просто не знали об этом, а потом услышали, что второй зеленый коридор еще раз открывают».

Другой иностранец рассказал, что теперь планирует улететь из России в Турцию чартерным рейсом вместе с людьми, с которыми познакомился во время эвакуации.

ТАЙЛЕР ДЖЕЙКОБ, иностранец: «Я узнал, что эти люди собираются полететь в Турцию на чартерном рейсе. Я уверен, что могу поехать с ними, потому что у меня есть друзья в Турции, с которыми уже удалось связаться. Так что я думаю, всё будет в порядке».