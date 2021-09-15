Около 1,5 млн избирательных бюллетеней для голосования изготовлено в Крыму

В Крыму изготовлено почти 1,5 млн избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Государственную думу, передает Крыминформ со ссылкой на секретаря избиркома РК Наталью Безрученко.

Социологи КФУ изучили настроения крымской молодёжи перед выборами «Для голосования на выборах изготовлено 1 487 900 избирательных бюллетеней по федеральному округу и такое же количество для голосования по трем одномандатным округам, из них для КОИБ (электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней) — 977 100. Избиратель получит два бюллетеня», – сообщила Безрученко.

Отмечается, что в федеральном списке представлены 14 партий.