Около 180 млн рублей выплатят в Крыму за пострадавшие от стихии авто

Из средств благотворительного фонда в Крыму намерены выплатить около 180 млн рублей компенсаций за автомобильный транспорт, который пострадал из-за ЧС, передает RG.RU со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

Около 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа районов Ялты Средства в благотворительный фонд перечислят представители социально ответственного бизнеса. Ожидается, что выплаты владельцам ТС будут начисляться начиная со следующей недели.

«За автомобили стоимостью до 300 тысяч рублей их собственники получат компенсацию в полном объеме в ближайшее время. Ущерб автотранспорту стоимостью свыше 300 тысяч рублей компенсируют на 40 процентов от их оцененной рыночной стоимости», — уточнил он.