Около 328 тысяч севастопольцев должны привиться для формирования коллективного иммунитета

Чтобы в Севастополе в нынешних условиях сформировался коллективный иммунитет от COVID-19, прививку должны сделать 80% взрослого населения. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на главного внештатного специалиста – эпидемиолога Севздрава Сергея Грыгу.

«Если бы мы в течение короткого промежутка времени – двух-трёх месяцев привили необходимую когорту людей (изначально говорили о 60%), если бы мы на тот момент 60% сделали – это было всего лишь 247 тыс. человек. В течение трёх месяцев мы бы это сделали, чуть напряглась бы система здравоохранения, но мы бы это сделали. Сейчас же нам нужно сделать 80% взрослого населения, а эта цифра несколько иная», – пояснил изменившийся показатель эксперт.

Сергей Грыга отметил, что в пиковые периоды вакцинации прививки в нашем городе делали до 2 500 человек ежедневно. Но к концу лета интерес у севастопольцев значительно снизился. Количество сделавших прививку снизилось примерно до 500 человек в день.

Теперь задача усложнилась – достигнуть уровня вакцинации в 80%. Это значит, что сделать прививки должны около 328 тысяч человек в возрасте 18 лет и более, пояснил эпидемиолог.

«Все эти качели с вакцинацией – по-другому я их назвать не могу: хочу – вакцинируюсь, хочу – не вакцинируюсь, всплесками, плюс ещё эпидсезон по гриппу может привести, естественно, к какой-то мутации вируса, потому что это такой организм, который очень легко приспосабливается к среде и всячески пытается ускользнуть от нашей иммунной системы», – заявил он.

Добавим, что эксперты с уверенностью заявляют, что российские вакцины – эффективны. Свежая статистика такова: COVID-19 в Севастополе заболели менее 8% привитых людей, при этом абсолютное большинство из них перенесли заболевание либо в лёгкой, либо в средне-тяжёлой форме без риска для жизни.