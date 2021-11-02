Около 50 мужчин устроили массовую драку в Севастополе

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Массовая драка с участием членов местного бойцовского клуба и уроженцев Кавказа произошла вечером 30 октября возле одного из спортивных клубов на проспекте Октябрьской революции. Об этом сообщает новостной портал ForPost, ссылаясь на слова очевидца.

Сначала четверо «гостей города» напали на молодого человека – они начали его избивать и душить, пишет СМИ. Несмотря на численное превосходство оппонентов, парню удалось дать им отпор. Однако на помощь нападающим подоспели еще человек 15, выкрикивая призывы к убийству, рассказал свидетель потасовки.

Крики, доносящиеся с улицы, услышали посетители соседнего бара. 30 спортивных молодых людей выбежали на подмогу отбивавшемуся парню. Очевидцы говорят, что это были спортсмены одного из севастопольских бойцовских клубов, которые собрались в баре посмотреть турнир UFC. Завязалась массовая драка, в ходе которой часть зачинщиков получили травмы. Затем нападавшие предложили решить вопрос мирным путем. Но происходящее прервал плановый объезд сотрудников патрульно-постовой службы.

Фрагмент происшествия попал на видео – его разместили в группе «Черный список Севастополь» «ВКонтакте».

Правоохранители обратили внимание на скопление людей, но при общении с ними никаких жалоб или заявлений от мужчин не поступило.

«В дальнейшем в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району заявлений и сообщений о совершении каких-либо противоправных действий по данному факту не поступало», — отметили в пресс-службе УМВД по Севастополю.