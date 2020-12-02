Около 6 тысяч новых светильников установят в Севастополе в 2021 году

Безопаснее для пешеходов, удобнее для водителей. Департамент городского хозяйства закончил установку освещения на Северной стороне города на кольцевой развязке у памятника воинам 79-й отдельной морской стрелковой бригады. Вдоль проезжей части установили новые опоры и специальные светодиодные лампы. 1 декабря проделанную работу на месте оценили чиновники профильного ведомства.

Как только солнце заходит за горизонт, а сумерки сменяются вечером, десятки металлических опор, как по команде, загораются тёплым желтым светом. Дистанция между ними относительно небольшая, всего несколько метров, благодаря чему на проезжей части нет «тёмных пятен», а потому – дорога хорошо просматривается даже на большом расстоянии.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас вообще в этом году затронуто очень много зон, которые никогда не имели освещения. Мы говорим о том, что в этом году мы, помимо ремонта, поставили 6 тысяч новых светоточек. Это большой прорыв в городе в части развития освещения в местах общего пользования».

К освещению самого кольца подошли, для Севастополя, новаторски – в центре установили панорамный фонарь, который полностью освещает всю развязку.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы это сегодня применили и на фиолентовском кольце. На этом участке он освещает и саму зону, и прилегающую территорию. В некоторых случаях устанавливаются продольные фонари – здесь принято решение именно в центральной части его разместить».

В планах у руководства города установить не менее 6 тысяч светоточек. Особое внимание хотят уделить сельской зоне Севастополя – сёлам Осипенко, Оборонное, Резервное и Терновка. В список вошло и Лабораторное шоссе. Новые фонари могут также появиться в районе Молочной балки, в том числе – на улице Индустриальной. На последнем участке из-за нехватки освещения было принято решение снизить максимально разрешённую скорость движения до 40 километров в час. Учитывая, что за последнее время транспортная нагрузка в этих районах значительно увеличилась, ближе к вечеру там регулярно образуются пробки. Темнота создаёт проблемы не только водителям, но и пешеходам.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Примечательным является этот участок автодороги неподалёку от «Новацентра». Здесь располагается пешеходный переход при полном отсутствии освещения по данной стороне. Поэтому увидеть пешехода в серьёзном потоке не представляется возможным. А ещё и учитывая, что «зебра» местная сильно износилась – шансов и вовсе мало».

Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что эта территория уже включена в план работ по установке освещения на 2021 год. Говорить о конкретных срокахпока не приходится.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Там проектирование пойдёт, и уже после второго квартала приступает к реализации, как в этом году было, когда после лета уже приступили к исполнению этих контрактов».

Что касается подъезда к торгово-развлекательному центру «Муссон» у технопарка «IT-Крым», где регулярно создаётся эффект так называемого «бутылочного горлышка», в Департаменте транспорта пообещали провести оценку состояния данного участка.

РОМАН РАМАЗАНОВ, начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Она в планах у «Севастопольского Автодора» на 2021 год, провести инструментальную диагностику, оценить состояние и необходимый перечень работ, составить сметный расчёт. После этого будет уже Департамент определять порядок её включения в очередь и на какой год она конкретно пойдёт в ремонте, либо в капитальном ремонте».

Примером грамотного подхода к организации безопасного автомобильного движения является спуск в Молочную балку по улице Шабалина. Там, помимо освещения, установлены разграничительные столбики, доказавшие свою эффективность. Благодаря им удалось предотвратить немало ДТП, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города.

РОМАН РАМАЗАНОВ, начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «На данном участке в 2020 году до установки столбиков 6 ДТП. Из них половина была связана с выездом автомобилей на встречную полосу. Там порядка 10 человек получили ранения разной степени тяжести».

Решение по дальнейшему обустройству дороги в Молочной балке Департамент примет в наступающем году.

Кирилл Попов, Денис Александрович, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»