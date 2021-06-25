Около пяти тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии

В Алуште без воды остались 4,8 тысяч абонентов из-за аварии на напорном водоводе. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook глава горадминистрации Галина Огнева.

Сильные дожди в Крыму положительно отразились на наполненности водохранилищ «Из-за большой аварии на напорном водоводе на улицах Октябрьской, 60-лет СССР и Юбилейной 25 июня отключена подача воды. Под отключение попали 4 828 абонентов», — написала Огнева в соцсети.

Она уточнила, что к ликвидации аварии приступили с 8 часов утра. По ее словам, в случае, если ликвидация последствий аварии потребует длительного времени, будет организован подвоз воды.