Окончательное решение по опреснителям в Крыму не принято — вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что размещение в Крыму опреснительных установок — это крайняя мера, передают «РИА Новости».

В Крыму начали подготовку к строительству опреснительной установки «Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение — это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение», — подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что место для опреснителей в регионе уже готово.