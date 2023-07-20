Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

По
Admin
-
0
47

Окрошка является одним из самых популярных летних холодных супов. Ее употребляют не только на территории нашей страны, но и в Европе.

Многие любят есть окрошку с квасом или на кефире. Но, оказывается, изначально окрошку ели с огуречным рассолом.

Квас стали добавлять в летний суп лишь в XIV веке. Значит, окрошка — древнее блюдо.

Окрошка сейчас готовится с колбасой. При этом, традиционный рецепт содержит в себе несколько видов мяса и исключает использование колбасы.

Расскажем, как приготовить иной рецепт — цыганскую окрошку.

Ингредиенты для цыганской окрошки:

  • кефир — 1 литр;
  • сметана — 200 г;
  • вода — 500 мл;
  • колбаса — 200 г;
  • картофель отварной — 300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • огурцы — 3 шт.;
  • редис — 250 г;
  • укроп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • лук зелёный — 50 г;
  • соль — 1 ч.л.;
  • чёрный молотый перец — ½ ч.л.;
  • лимонная кислота — 1 щепотка.

Приготовление цыганской окрошки:

Нарезаем огурцы и редис тонкой соломкой. Тонкими маленькими брусочками нарезаем колбасу и очищенный отварной картофель.

Соединяем измельченные продукты в миске.

Нарезаем маленьким кубиком отваренные очищенные яйца, шинкуем зеленый лук, укроп и петрушку. Выкладываем яйца и зелень к остальным овощам.

Добавляем в смесь овощей, колбасы и яиц черный молотый перец, соль и лимонную кислоту. Перемешиваем компоненты, выливаем кефир, выкладываем сметану.

Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

Поливаем окрошку водой, тщательно перемешиваем.

Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

Так мы приготовили окрошку по цыганскому рецепту. Вместо кефира окрошку можно заправить привычным квасом.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА