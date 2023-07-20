Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

Окрошка является одним из самых популярных летних холодных супов. Ее употребляют не только на территории нашей страны, но и в Европе.
Многие любят есть окрошку с квасом или на кефире. Но, оказывается, изначально окрошку ели с огуречным рассолом.
Квас стали добавлять в летний суп лишь в XIV веке. Значит, окрошка — древнее блюдо.
Окрошка сейчас готовится с колбасой. При этом, традиционный рецепт содержит в себе несколько видов мяса и исключает использование колбасы.
Расскажем, как приготовить иной рецепт — цыганскую окрошку.
Ингредиенты для цыганской окрошки:
- кефир — 1 литр;
- сметана — 200 г;
- вода — 500 мл;
- колбаса — 200 г;
- картофель отварной — 300 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурцы — 3 шт.;
- редис — 250 г;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- лук зелёный — 50 г;
- соль — 1 ч.л.;
- чёрный молотый перец — ½ ч.л.;
- лимонная кислота — 1 щепотка.
Приготовление цыганской окрошки:
Нарезаем огурцы и редис тонкой соломкой. Тонкими маленькими брусочками нарезаем колбасу и очищенный отварной картофель.
Соединяем измельченные продукты в миске.
Нарезаем маленьким кубиком отваренные очищенные яйца, шинкуем зеленый лук, укроп и петрушку. Выкладываем яйца и зелень к остальным овощам.
Добавляем в смесь овощей, колбасы и яиц черный молотый перец, соль и лимонную кислоту. Перемешиваем компоненты, выливаем кефир, выкладываем сметану.
Поливаем окрошку водой, тщательно перемешиваем.
Так мы приготовили окрошку по цыганскому рецепту. Вместо кефира окрошку можно заправить привычным квасом.