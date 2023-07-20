Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

Окрошка является одним из самых популярных летних холодных супов. Ее употребляют не только на территории нашей страны, но и в Европе.

Многие любят есть окрошку с квасом или на кефире. Но, оказывается, изначально окрошку ели с огуречным рассолом.

Квас стали добавлять в летний суп лишь в XIV веке. Значит, окрошка — древнее блюдо.

Окрошка сейчас готовится с колбасой. При этом, традиционный рецепт содержит в себе несколько видов мяса и исключает использование колбасы.

Расскажем, как приготовить иной рецепт — цыганскую окрошку.

Ингредиенты для цыганской окрошки:

кефир — 1 литр;

сметана — 200 г;

вода — 500 мл;

колбаса — 200 г;

картофель отварной — 300 г;

яйца — 4 шт.;

огурцы — 3 шт.;

редис — 250 г;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

лук зелёный — 50 г;

соль — 1 ч.л.;

чёрный молотый перец — ½ ч.л.;

лимонная кислота — 1 щепотка.

Приготовление цыганской окрошки:

Нарезаем огурцы и редис тонкой соломкой. Тонкими маленькими брусочками нарезаем колбасу и очищенный отварной картофель.

Соединяем измельченные продукты в миске.

Нарезаем маленьким кубиком отваренные очищенные яйца, шинкуем зеленый лук, укроп и петрушку. Выкладываем яйца и зелень к остальным овощам.

Добавляем в смесь овощей, колбасы и яиц черный молотый перец, соль и лимонную кислоту. Перемешиваем компоненты, выливаем кефир, выкладываем сметану.

Поливаем окрошку водой, тщательно перемешиваем.

Так мы приготовили окрошку по цыганскому рецепту. Вместо кефира окрошку можно заправить привычным квасом.