В свое время окрошка на воде с майонезом стала для меня настоящим открытием и спасением. Так как я люблю это блюдо еще с детства, но от таких добавок, как квас или кефир, порой плохо себя чувствую. Особо старательные хозяйки для подобных блюд используют майонез домашнего производства. Кстати, обратите внимание на отличный рецепт майонезного соуса без яиц от редакции «Со Вкусом».

Я же всё чаще предпочитаю покупной продукт. Главное — чтобы майонез был качественным и достаточно жирным (не менее 55 %). Что касается мяса, советую использовать филе курицы или постную телятину. Готовая окрошка на майонезе получается легкой и сытной одновременно, вкусной и очень ароматной. В летнюю пору — то что доктор прописал!

Окрошка на воде с майонезом: моменты приготовления

Для того чтобы приготовить удачную майонезную окрошку, нужно заранее позаботиться о кипяченой воде. Прокипятите ее и охладите до комнатной температуры. Всё же окрошка — холодный суп, поэтому воду для нее стоит остудить как следует. В крайнем случае используйте кубики льда, просто добавив их в готовое блюдо. Если готовите суп с мясом, то, естественно, его надо предварительно отварить.

Ингредиенты

Мясо350 г Майонез350 г Огурцы4 шт. Картофель4 шт. Яйцо6 шт. Лук1 пуч. Укроп1 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Вода2,5 л

Приготовление

Картошку и яйца помойте и отварите. Остудите, нарежьте кубиками. Яйца также стоит мелко покрошить. То же проделайте и с подготовленным мясом. Если используете колбасу, то просто мелко ее порубите кубиками. Лук и укроп помойте и нарежьте как можно мельче. Затем помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками или соломкой. По желанию можете добавить и немного редиски.Все нарезанные ингредиенты сложите в глубокую миску или кастрюлю на 3 литра. Заправьте майонезом, солью и перцем по вкусу. Аккуратно перемешайте ложкой. Добавьте к заправленным овощам и мясу охлажденную кипяченую воду. Перемешайте еще раз.

Готовую окрошку рекомендую отправить в холодильник на пару часиков. Во-первых, так она быстрее остынет, а во-вторых, суп настоится и будет гораздо вкуснее. Приятного вам аппетита! В следующей статье читайте, какие супы вредны для пожилых людей .