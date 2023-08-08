Описание приготовления:

Готовится такая окрошка очень просто и быстро. Воду можно взять обычную холодную кипяченую или газированную. Колбасу также берите по вкусу. Можно её заменить мясом.

Назначение: На обед / Летние Основной ингредиент: Майонез / Уксус Блюдо: Супы / Окрошка

Состав / Ингредиенты:

Картофель 3-4 Штук

Яйца 4 Штуки

Колбаса "Докторская" 300 Грамм

Огурец 3 Штуки

Лук зеленый 40 Грамм

Майонез 5 Ст. ложек

Уксус 6% По вкусу

Соль По вкусу

Вода 1,5 Литра

Количество порций 5

Калорийность

154 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Окрошка на воде с уксусом и майонезом»

Подготовьте ингредиенты для приготовления окрошки.

Картошку отварите в кожуре, охладите, очистите. Нарежьте кубиками огурцы и картошку.

Точно также нарежьте яйца, сваренные вкрутую и колбасу.

Добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Перемешайте картошку, яйца, огурцы, колбасу и зеленый лук.

В тарелку выложите порцию нарезанных ингредиентов, добавьте столовую ложку майонеза, уксус и соль по вкусу, Налейте воду до желаемой густоты, перемешайте.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом готова. Приятного аппетита!