Окрошка на воде с уксусом и майонезом

По
Admin
-
0
26

Описание приготовления:

Готовится такая окрошка очень просто и быстро. Воду можно взять обычную холодную кипяченую или газированную. Колбасу также берите по вкусу. Можно её заменить мясом.
Назначение: На обед / Летние Основной ингредиент: Майонез / Уксус Блюдо: Супы / Окрошка

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 3-4 Штук
  • Яйца 4 Штуки
  • Колбаса "Докторская" 300 Грамм
  • Огурец 3 Штуки
  • Лук зеленый 40 Грамм
  • Майонез 5 Ст. ложек
  • Уксус 6% По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Вода 1,5 Литра

Количество порций 5

Калорийность

154 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Окрошка на воде с уксусом и майонезом»

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Подготовьте ингредиенты для приготовления окрошки.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Картошку отварите в кожуре, охладите, очистите. Нарежьте кубиками огурцы и картошку.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Точно также нарежьте яйца, сваренные вкрутую и колбасу.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Перемешайте картошку, яйца, огурцы, колбасу и зеленый лук.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

В тарелку выложите порцию нарезанных ингредиентов, добавьте столовую ложку майонеза, уксус и соль по вкусу, Налейте воду до желаемой густоты, перемешайте.

Окрошка на воде с уксусом и майонезом

Окрошка на воде с уксусом и майонезом готова. Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА