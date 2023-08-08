Описание приготовления:
Готовится такая окрошка очень просто и быстро. Воду можно взять обычную холодную кипяченую или газированную. Колбасу также берите по вкусу. Можно её заменить мясом.
Назначение: На обед / Летние Основной ингредиент: Майонез / Уксус Блюдо: Супы / Окрошка
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 3-4 Штук
- Яйца 4 Штуки
- Колбаса "Докторская" 300 Грамм
- Огурец 3 Штуки
- Лук зеленый 40 Грамм
- Майонез 5 Ст. ложек
- Уксус 6% По вкусу
- Соль По вкусу
- Вода 1,5 Литра
Количество порций 5
Калорийность
154 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Окрошка на воде с уксусом и майонезом»
Подготовьте ингредиенты для приготовления окрошки.
Картошку отварите в кожуре, охладите, очистите. Нарежьте кубиками огурцы и картошку.
Точно также нарежьте яйца, сваренные вкрутую и колбасу.
Добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
Перемешайте картошку, яйца, огурцы, колбасу и зеленый лук.
В тарелку выложите порцию нарезанных ингредиентов, добавьте столовую ложку майонеза, уксус и соль по вкусу, Налейте воду до желаемой густоты, перемешайте.
Окрошка на воде с уксусом и майонезом готова. Приятного аппетита!