Окрошка «По Болгарски». Без мяса и колбасы, а выходит гораздо вкуснее: рецепт за 10 минут

Окрошка является одним из самых популярных блюд отечественной кухни. Трудно найти ресторан или кафе, специализирующееся на славянских яствах, которое бы не готовило окрошку.

В интернете возникает много споров по поводу того, как правильно употреблять этот летний суп. Люди разделились на два лагеря: любители окрошки на квасе и предпочитающие окрошку на кефире.

Помимо данных предложений жидкости для окрошки, есть люди, которые заливают ингредиенты пивом.

Окрошка стала важным гастрономическим и культурным яством. Стоит приготовить её самостоятельно, даже если в холодильнике нет мяса или колбасы.

Ингредиенты для веганской окрошки:

огурец — 2 шт.;

соль — щепотка;

укроп — пучок;

вода — 200 мл;

грецкие орехи — 8 шт.;

кефир — 500 мл;

чеснок — 4 зубчика.

Приготовление веганской окрошки:

Надо измельчить на крупных резцах терки огурец, мелко нашинковать укроп. Оба компонента выкладываем в большую глубокую тару. Отжимать огурец от жидкости при этом не нужно.

В блендере или при помощи скалки измельчаем до состояния мелкой крошки грецкие орехи. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, вместе с орехами выкладываем в тару к огурцам и укропу.

Солим смесь, выливаем в тару воду и кефир, перемешиваем.

Эта окрошка имеет болгарское происхождение. На родине этот летний суп называют “Таратор” и готовят с добавлением черного молотого перца.