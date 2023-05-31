Окрошка получается газированная и вкусная. Квас «Петровский» по старинному рецепту без дрожжей

Впервые о квасе люди узнали примерно в IX веке нашей эры. Восточные славяне готовили квас для того, чтобы утолить жажду в летний период. Вероятно, данный напиток мог опьянеть. По некоторым данным, квас в Средние века готовился с использованием хмеля.
В окрошку квас ранее не добавлялся. Напиток был исконно обособленным от любых блюд. Лишь в XVIII веке квас стали добавлять в летние супы.
Сейчас трудно найти вкусный настоящий квас. В основном, производители добавляют в напиток много ароматизаторов и красителей.
Мы расскажем, как сделать квас самостоятельно без применения дрожжей.
Ингредиенты для кваса:
- сухари — 200 г;
- вода — 2,7 литра;
- сахар — 6 ст.л.;
- изюм — 20 шт.;
- мед — 2 ст.л.;
- хрен — 5 г.
Приготовление кваса:
В стеклянную банку надо выложить ржаные сухари, посыпать их сахарным песком. Выкладываем в банку также 10 штук изюма, заливаем теплой водой (70 градусов).
Перемешиваем содержимое в банке до растворения песчинок.
Обратите внимание, заливать нужно не всю полость банки, от горлышка надо оставить 2-3 см.
На горлышко выкладываем марлю, оставляем квас в тепле для брожения на 3 дня. Спустя заданное время процеживаем квас в другую банку, смешиваем с медом, остатками изюма и хреном.
Закрываем квас крышкой, убираем в холодильник на 12 часов минимум.
Желательно оставить квас в холодном месте на 24 часа. Получается терпкий газированный напиток для окрошки.