Окрошка получается газированная и вкусная. Квас «Петровский» по старинному рецепту без дрожжей

Впервые о квасе люди узнали примерно в IX веке нашей эры. Восточные славяне готовили квас для того, чтобы утолить жажду в летний период. Вероятно, данный напиток мог опьянеть. По некоторым данным, квас в Средние века готовился с использованием хмеля.

В окрошку квас ранее не добавлялся. Напиток был исконно обособленным от любых блюд. Лишь в XVIII веке квас стали добавлять в летние супы.

Сейчас трудно найти вкусный настоящий квас. В основном, производители добавляют в напиток много ароматизаторов и красителей.

Мы расскажем, как сделать квас самостоятельно без применения дрожжей.

Ингредиенты для кваса:

сухари — 200 г;

вода — 2,7 литра;

сахар — 6 ст.л.;

изюм — 20 шт.;

мед — 2 ст.л.;

хрен — 5 г.

Приготовление кваса:

В стеклянную банку надо выложить ржаные сухари, посыпать их сахарным песком. Выкладываем в банку также 10 штук изюма, заливаем теплой водой (70 градусов).

Перемешиваем содержимое в банке до растворения песчинок.

Обратите внимание, заливать нужно не всю полость банки, от горлышка надо оставить 2-3 см.

На горлышко выкладываем марлю, оставляем квас в тепле для брожения на 3 дня. Спустя заданное время процеживаем квас в другую банку, смешиваем с медом, остатками изюма и хреном.

Закрываем квас крышкой, убираем в холодильник на 12 часов минимум.

Желательно оставить квас в холодном месте на 24 часа. Получается терпкий газированный напиток для окрошки.