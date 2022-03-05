Окупаемость франшизы Макдоналдс

Получить отзывы с точной суммой затрат, выручки и периодом окупаемости, к сожалению, не представляется возможным, поскольку приобретение франшизы Макдоналдс предполагает очень высокий уровень бизнесмена, а это не подразумевает публичности. Вместе с тем, оценочные данные достаточно хорошо характеризуют ситуацию.

Вместо итогов

Нельзя сказать, что Макдоналдс – быстро окупаемый проект. Однако нужно отдавать отчет, что период окупаемости – относительный показатель. Важнейший же показатель – объем текущей прибыли, т.е. стабильный уровень прибыли от текущей деятельности, который генерируется рестораном. Макдоналдс – самая узнаваемая франшиза на рынке. Одно это обстоятельство говорит о том, что работая по франшизе Макдоналдс в сфере фастфуда, с большой долей вероятности предприниматель будет получать сумму выручки и прибыли больше, чем под маркой даже ближайшего конкурента

По статистике, 50% российского рынка фастфуда принадлежит Макдоналдс. Т.е. работая на определенной территории, владелец ресторана Макдоналдс уверен, что его выручка примерно равна выручке всех остальных ресторанов фастфуда, вместе взятых.

Кроме того, когда мы говорим об окупаемости, нужно понимать, что это лишь один из показателей эффективности инвестиций. Для инвестора не менее важным являются и такие показатели, как сумма прибыли, которую позволяет получить инвестиция, распределение инвестиций по объектам вложения и т.п. Ведь конечной целью инвестиций является создание большей ценности, которая помимо всего прочего, генерирует пассивный доход. Всю эти систему показателей на сегодня принято оценивать стоимостью бизнеса. Стоимость бизнеса учитывает и объем получаемой прибыли, и стоимость активов, и нематериальные ценности, такие как бренд Макдоналдс, и будущие доходы.

Конечная цель инвестора – создание максимальной стоимости. Для решения этой задачи франшиза Макдоналдс является отличным инструментом, поэтому квалифицированный инвестор не будет оценивать эффективность вложений лишь одним сроком окупаемости франшизы.

В целом если оценивать франшизу Макдоналдс, нужно сказать, что это суперфраншиза. Получить ее очень дорого, работать по ней достаточно сложно, но в качестве компенсации инвестор получает стабильный уровень прибыли, и причастность к одному из самых известных в мире брендов.