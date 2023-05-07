Описание приготовления:
При таком приготовлении чешуя снимается вместе с кожей, поэтому с ней не будет проблем. Но если окунь крупный, можно его и почистить. Раскрывайте фольгу очень аккуратно, так как внутри будет горячий пар, который может обжечь. Подавать рыбу лучше всего в теплом виде с зеленью и свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Окунь речной 3 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Укроп 3 Штуки
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
163 ккал
Калорийность
11 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Окунь с чешуей в фольге в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления окуня с чешуей в фольге в духовке.
У окуней отрежьте плавники, удалите внутренности и жабры. Рыбу хорошо вымойте и обсушите.
Выложите окунь на прямоугольник из фольги для выпечки, посолите и поперчите. Репчатый лук порежьте полукольцами и выложите внутрь брюшка. Вложите еще по одной веточке укропа. Оставьте окуней на 15 минут. Полейте рыбу растительным маслом и неплотно заверните ее в фольгу.
Выложите завернутых окуней на противень и поставьте в горячую духовку. Запекайте рыбу в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Спустя время достаньте готовую рыбу из духовки, дайте постоять ей 5-10 минут и подавайте к столу.
Приятного аппетита!