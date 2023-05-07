Описание приготовления:

При таком приготовлении чешуя снимается вместе с кожей, поэтому с ней не будет проблем. Но если окунь крупный, можно его и почистить. Раскрывайте фольгу очень аккуратно, так как внутри будет горячий пар, который может обжечь. Подавать рыбу лучше всего в теплом виде с зеленью и свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Окунь речной 3 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Укроп 3 Штуки

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

163 ккал

Калорийность

11 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Окунь с чешуей в фольге в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления окуня с чешуей в фольге в духовке.

У окуней отрежьте плавники, удалите внутренности и жабры. Рыбу хорошо вымойте и обсушите.

Выложите окунь на прямоугольник из фольги для выпечки, посолите и поперчите. Репчатый лук порежьте полукольцами и выложите внутрь брюшка. Вложите еще по одной веточке укропа. Оставьте окуней на 15 минут. Полейте рыбу растительным маслом и неплотно заверните ее в фольгу.

Выложите завернутых окуней на противень и поставьте в горячую духовку. Запекайте рыбу в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Спустя время достаньте готовую рыбу из духовки, дайте постоять ей 5-10 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!