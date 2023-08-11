Оладьи из моркови на сковороде

Аромат этих оладушек работает лучше любого будильника. Как только домашние услышат его утром, они сразу же начнут бежать со всех ног на кухню. А по-другому и быть не может, ведь аппетитные оладьи из моркови не оставляют иного выбора.

В их приготовлении всё элементарно и просто. Потому уже через 30 минут после начала этого процесса вы сможете подать к столу самые румяные и вкусные оладьи. Отличное овощное блюдо для любителей быстрых несладких завтраков!

Как вкусно пожарить яркие оладьи из моркови

Если вы готовите это блюдо не утром, а в качестве сытного обеда или ужина, тогда смело добавляйте в тесто свежий чесночок. Его нет? В этом случае к моркови можно всыпать 0,5 ч. л. сушеного чеснока. Благодаря ему блюдо станет еще более ароматным.

Ингредиенты

Морковь2 шт. Манка4 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп. Яйцо2 шт. Пшеничная мука1 ст. л. Разрыхлитель0,5 ч. л. Чеснок2 зуб. Укроп по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Очищаем морковь. Натираем ее на мелкой терке. Добавляем к ней манную крупу. Тщательно перемешиваем. К моркови вбиваем 2 небольших яйца. Добавляем сметану любой жирности. Всыпаем соль и черный молотый перец.Промываем укроп и обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем укроп и чеснок к морковной массе. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. В отдельной емкости соединяем пшеничную муку с разрыхлителем. Добавляем сухую смесь к массе из моркови. Хорошенько перемешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой. Оставляем его на 15–20 минут при комнатной температуре для набухания манки.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней морковные оладьи до румяности с двух сторон, включив средний огонь. Готово!

Выложите пожаренные оладьи на бумажное полотенце. Оно впитает в себя лишний жир. Затем уже можете подавать морковные оладушки к столу. Кстати, сметана к таким ароматным пышкам будет как раз кстати. Также можете приготовить соус на основе греческого йогурта. Добавьте к этому кисломолочному продукту измельченную свежую зелень, соль, перец, чеснок и несколько капеь лимонного сока. Такой соус к оладьям из моркови — то что надо!