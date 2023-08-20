Оладьи на молоке – это пышное и аппетитное угощение для домашних завтраков или перекусов. Оладьи могут быть сладкими и солеными, с начинкой или без. Вариантов приготовления много. Выбирайте подходящий в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на молоке без дрожжей порадуют вас не только своим вкусом, но и аппетитным внешним видом. На приготовление продукта вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 1.5 ст.

Сахар-песок 2.5 ст.

Молоко коровье 1 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло растительное 3 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 35 мин.

Пышные оладьи на молоке готовятся очень просто. В указанное количество молока выливаем уксус, вымешиваем содержимое и оставляем на 10 минут, чтобы молоко скисло. Взбиваем яйцо венчиком до однородного состояния. Соединяем яичную смесь с молоком и перемешиваем. Просеиваем сюда муку с содой и добавляем сахар. Вымешиваем однородное густоватое тесто. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон. Пышные оладьи на молоке без дрожжей готовы. Можно угощаться!

Пышные дрожжевые оладьи на молоке

Пышные дрожжевые оладьи на молоке – это аппетитное, нежное и воздушное угощение с привлекательным румянцем. Подавайте в качестве перекуса или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Молоко – 2 ст.

Дрожжи сухие – 12 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Теплое молоко соединяем с сахаром (1,5 ст.л.) и сухими дрожжами. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Постепенно просеиваем сюда муку.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его полотенцем и оставляем на 30-40 минут.

Шаг 4. Взбиваем яйца с солью и оставшимся сахаром.

Шаг 5. Яичную смесь выливаем в тесто, перемешиваем.

Шаг 6. Оставляем заготовку снова на 20 минут.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 8. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Пышные дрожжевые оладьи на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!

Оладьи на молоке без яиц

Оладьи на молоке без яиц несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт можно подавать к завтраку или в качестве аппетитного перекуса. Порадуйте себя и родных простым и вкусным угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Дрожжи сухие – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим сухие быстродействующие дрожжи.

Шаг 2. Высыпаем в дрожжи теплое молоко, перемешиваем.

Шаг 3. Молоко с дрожжами выливаем в удобную миску. Просеиваем сюда муку и высыпаем соль.

Шаг 4. Вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков. Накрываем крышкой и даем постоять 30 минут.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем на масло тесто.

Шаг 6. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Оладьи на молоке без яиц готовы. Подавайте угощение к столу!

Пышные оладьи на молоке с содой

Пышные оладьи на молоке с содой отличаются интересным нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 220 гр.

Молоко – 230 мл.

Сахар – 1,5 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Сода – 1 щепотка.

Яйцо крупное – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, соединяем ее с солью, ванилином и сахаром. Перемешиваем.

Шаг 2. Слегка подогреваем молоко в микроволновой печи.

Шаг 3. Взбиваем венчиком молоко, яйцо и соду.

Шаг 4. В жидкую смесь постепенно просеиваем сухую. Замешиваем однородное тесто без комочков. Даем ему немного постоять.

Шаг 5. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 6. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Пышные оладьи на молоке с содой готовы. Можно пробовать!

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами выходят невероятно пышными, нежными и аппетитными. Подавайте угощение к столу, дополнив сметаной, вареньем или другими дополнениями по вкусу. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 11 ст.л.

Молоко – 200 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем указанное количество теплого молока в глубокую миску.

Шаг 2. Высыпаем сюда сахар.

Шаг 3. Дальше добавляем соль.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Шаг 5. Высыпаем сухие дрожжи

Шаг 6. Постепенно просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Шаг 7. С помощью венчика вымешиваем однородное тесто без комочков. Прикрываем его и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами готовы. Угощайтесь!

Оладьи на молоке с разрыхлителем

Оладьи на молоке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт подходит к завтраку или в качестве питательного перекуса. Порадуйте себя и близких простым и вкусным угощением.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо крупное – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько минут взбиваем куриное яйцо с сахаром.

Шаг 2. Выливаем сюда молоко и перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли.

Шаг 4. Начинаем перемешивать венчиком до однородного состояния.

Шаг 5. Должно получиться густое гладкое тесто.

Шаг 6. Порционно выливаем тесто на сковороду с растительным маслом. Обжариваем оладьи до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Оладьи на молоке с разрыхлителем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Оладьи с яблоками на молоке

Оладьи с яблоками на молоке порадуют вас интересным вкусом, сочностью и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение послужит аппетитным завтраком или дополнением к чашечке горячего чая. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Яблоко – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем к ней соль и соду.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 3. Высыпаем сахар и выливаем молоко.

Шаг 4. С помощью венчика вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 5. Очищаем яблоко и режем его небольшими кубиками. Выкладываем фрукт в тесто. Перемешиваем.

Шаг 6. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румяной корочки.

Шаг 7. Оладьи с яблоками на молоке готовы. Скорее пробуйте!

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке порадуют вас своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На приготовление оладий вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 3/4 ст.

Молоко кислое – 3/4 ст.

Сахар – 2 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки + в тесто.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем кислое молоко в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем соль, сахар и соду. Взбиваем содержимое венчиком до растворения сухих продуктов.

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Выливаем немного растительного масла. Примерно, одну чайную ложку.

Шаг 5. Перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 7. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Оладьи на кислом молоке готовы. Подавайте к столу!

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке порадуют вас нежным вкусом, аппетитным видом и умеренной сладостью. Подавайте интересное угощение вместе с чашечкой горячего чая или в качестве отдельного блюда к завтраку. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Бананы – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 1/4 ст.

Сахар – 1/4 ст.

Масло растительное – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем бананы, разламываем их на части и кладем в чашу блендера.

Шаг 3. Перемалываем фрукты до однородной кашицы.

Шаг 4. Соединяем куриное яйцо с сахаром.

Шаг 5. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Шаг 6. Выливаем в эту смесь теплое молоко. Перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем сюда перемолотый банан.

Шаг 8. Высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 9. Вымешиваем до однородности. Выливаем растительное масло, перемешиваем.

Шаг 10. Порционно выливаем тесто в сковороду.

Шаг 11. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 12. Банановые оладьи на молоке готовы. Угощайтесь!

Оладьи с сыром и колбасой на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке – это невероятно вкусная, питательная и простая в исполнении идея для вашего стола. Подавайте угощение к завтраку или в качестве оригинального перекуса. Приготовить такие оладьи сможет каждый. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 150-250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 100 мл.

Колбаса – 200 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для готовки.

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с молоком и солью до однородности.

Шаг 3. Выкладываем в тесто кубики колбасы.

Шаг 4. Сюда же отправляем тертый сыр, перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем кубики помидоров.

Шаг 6. Кладем сюда измельченный укроп.

Шаг 7. Перемешиваем заготовку и перчим. Постепенно просеиваем муку и вымешиваем до состава без комочков. Муки берите в зависимости от густоты теста, которую вы хотите.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто с начинкой. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Оладьи с сыром и колбасой на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!