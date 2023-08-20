Оладьи на молоке

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Оладьи на молоке – это пышное и аппетитное угощение для домашних завтраков или перекусов. Оладьи могут быть сладкими и солеными, с начинкой или без. Вариантов приготовления много. Выбирайте подходящий в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на молоке без дрожжей порадуют вас не только своим вкусом, но и аппетитным внешним видом. На приготовление продукта вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Оладьи на молоке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 1.5 ст.
  • Сахар-песок 2.5 ст.
  • Молоко коровье 1 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 35 мин.

  1. Оладьи на молоке

    Пышные оладьи на молоке готовятся очень просто. В указанное количество молока выливаем уксус, вымешиваем содержимое и оставляем на 10 минут, чтобы молоко скисло.

  2. Оладьи на молоке

    Взбиваем яйцо венчиком до однородного состояния.

  3. Оладьи на молоке

    Соединяем яичную смесь с молоком и перемешиваем.

  4. Оладьи на молоке

    Просеиваем сюда муку с содой и добавляем сахар. Вымешиваем однородное густоватое тесто.

  5. Оладьи на молоке

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

  6. Оладьи на молоке

    Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

  7. Оладьи на молоке

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей готовы. Можно угощаться!

Пышные дрожжевые оладьи на молоке

Пышные дрожжевые оладьи на молоке – это аппетитное, нежное и воздушное угощение с привлекательным румянцем. Подавайте в качестве перекуса или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.
  • Молоко – 2 ст.
  • Дрожжи сухие – 12 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Теплое молоко соединяем с сахаром (1,5 ст.л.) и сухими дрожжами. Тщательно вымешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Постепенно просеиваем сюда муку.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его полотенцем и оставляем на 30-40 минут.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Взбиваем яйца с солью и оставшимся сахаром.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Яичную смесь выливаем в тесто, перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Оставляем заготовку снова на 20 минут.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 8. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 9. Пышные дрожжевые оладьи на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!

Оладьи на молоке

Оладьи на молоке без яиц

Оладьи на молоке без яиц несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт можно подавать к завтраку или в качестве аппетитного перекуса. Порадуйте себя и родных простым и вкусным угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Дрожжи сухие – 20 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим сухие быстродействующие дрожжи.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Высыпаем в дрожжи теплое молоко, перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Молоко с дрожжами выливаем в удобную миску. Просеиваем сюда муку и высыпаем соль.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков. Накрываем крышкой и даем постоять 30 минут.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем на масло тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Оладьи на молоке без яиц готовы. Подавайте угощение к столу!

Оладьи на молоке

Пышные оладьи на молоке с содой

Пышные оладьи на молоке с содой отличаются интересным нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 220 гр.
  • Молоко – 230 мл.
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, соединяем ее с солью, ванилином и сахаром. Перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Слегка подогреваем молоко в микроволновой печи.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Взбиваем венчиком молоко, яйцо и соду.

Оладьи на молоке

Шаг 4. В жидкую смесь постепенно просеиваем сухую. Замешиваем однородное тесто без комочков. Даем ему немного постоять.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Пышные оладьи на молоке с содой готовы. Можно пробовать!

Оладьи на молоке

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами выходят невероятно пышными, нежными и аппетитными. Подавайте угощение к столу, дополнив сметаной, вареньем или другими дополнениями по вкусу. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 11 ст.л.
  • Молоко – 200 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем указанное количество теплого молока в глубокую миску.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Высыпаем сюда сахар.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Дальше добавляем соль.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Высыпаем сухие дрожжи

Оладьи на молоке

Шаг 6. Постепенно просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 7. С помощью венчика вымешиваем однородное тесто без комочков. Прикрываем его и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Оладьи на молоке

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 9. Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами готовы. Угощайтесь!

Оладьи на молоке

Оладьи на молоке с разрыхлителем

Оладьи на молоке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт подходит к завтраку или в качестве питательного перекуса. Порадуйте себя и близких простым и вкусным угощением.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько минут взбиваем куриное яйцо с сахаром.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Выливаем сюда молоко и перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Начинаем перемешивать венчиком до однородного состояния.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Должно получиться густое гладкое тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Порционно выливаем тесто на сковороду с растительным маслом. Обжариваем оладьи до румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Оладьи на молоке с разрыхлителем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Оладьи на молоке

Оладьи с яблоками на молоке

Оладьи с яблоками на молоке порадуют вас интересным вкусом, сочностью и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение послужит аппетитным завтраком или дополнением к чашечке горячего чая. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем к ней соль и соду.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Высыпаем сахар и выливаем молоко.

Оладьи на молоке

Шаг 4. С помощью венчика вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Очищаем яблоко и режем его небольшими кубиками. Выкладываем фрукт в тесто. Перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румяной корочки.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Оладьи с яблоками на молоке готовы. Скорее пробуйте!

Оладьи на молоке

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке порадуют вас своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На приготовление оладий вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 3/4 ст.
  • Молоко кислое – 3/4 ст.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки + в тесто.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем кислое молоко в глубокую миску.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Добавляем соль, сахар и соду. Взбиваем содержимое венчиком до растворения сухих продуктов.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Выливаем немного растительного масла. Примерно, одну чайную ложку.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Перемешиваем тесто до однородности.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 8. Оладьи на кислом молоке готовы. Подавайте к столу!

Оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке порадуют вас нежным вкусом, аппетитным видом и умеренной сладостью. Подавайте интересное угощение вместе с чашечкой горячего чая или в качестве отдельного блюда к завтраку. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Бананы – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 1/4 ст.
  • Сахар – 1/4 ст.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Очищаем бананы, разламываем их на части и кладем в чашу блендера.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Перемалываем фрукты до однородной кашицы.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Соединяем куриное яйцо с сахаром.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Выливаем в эту смесь теплое молоко. Перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Выкладываем сюда перемолотый банан.

Оладьи на молоке

Шаг 8. Высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Оладьи на молоке

Шаг 9. Вымешиваем до однородности. Выливаем растительное масло, перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 10. Порционно выливаем тесто в сковороду.

Оладьи на молоке

Шаг 11. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 12. Банановые оладьи на молоке готовы. Угощайтесь!

Оладьи на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке – это невероятно вкусная, питательная и простая в исполнении идея для вашего стола. Подавайте угощение к завтраку или в качестве оригинального перекуса. Приготовить такие оладьи сможет каждый. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 150-250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Колбаса – 200 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для готовки.

Оладьи на молоке

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с молоком и солью до однородности.

Оладьи на молоке

Шаг 3. Выкладываем в тесто кубики колбасы.

Оладьи на молоке

Шаг 4. Сюда же отправляем тертый сыр, перемешиваем.

Оладьи на молоке

Шаг 5. Добавляем кубики помидоров.

Оладьи на молоке

Шаг 6. Кладем сюда измельченный укроп.

Оладьи на молоке

Шаг 7. Перемешиваем заготовку и перчим. Постепенно просеиваем муку и вымешиваем до состава без комочков. Муки берите в зависимости от густоты теста, которую вы хотите.

Оладьи на молоке

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто с начинкой. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Оладьи на молоке

Шаг 9. Оладьи с сыром и колбасой на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!

Оладьи на молоке

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