Оладья из цуккини с грецкими орехами: простой и вкусный завтрак

Так же эти оладушки удобно брать с собой в офис на обед или в качестве закуски на пикник.
Ореховые оладьи из кабачков — это вкусный и полезный завтрак. Они легко и быстро готовятся из простых продуктов, которые у вас есть в холодильнике. Цуккини добавляют оладьям сочность и нежность, а грецкие орехи — хруст и питательность. Эти оладья по рецепту Фокуса можно подавать их с медом, сиропом, джемом или сметаной. Это отличный способ использовать излишки кабачков с вашего огорода или просто порадовать себя и своих близких вкусным блюдом.
Оладья из кабачков с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка (около 500 г);
- 2 яйца;
- 125 мл молока;
- 150 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- 50 г измельченных грецких орехов;
- растительное масло для жарки.
Натрите кабачки на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. Вы должны получить около 2 стаканов натертых кабачков. В большой миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и корицу и перемешайте до однородности. Добавьте измельченные орехи и натертые цуккини и аккуратно размешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя круглые оладьи диаметром около 10 см. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Переложите готовые оладьи на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте оладья из кабачков горячими или теплыми с любимыми сиропами.
Приятного аппетита!
А еще вы можете приготовить жареные цукини с соусом из сметаны и чеснока – вкусно и экономно.