Оладья из цуккини с грецкими орехами: простой и вкусный завтрак

Так же эти оладушки удобно брать с собой в офис на обед или в качестве закуски на пикник.

Ореховые оладьи из кабачков — это вкусный и полезный завтрак. Они легко и быстро готовятся из простых продуктов, которые у вас есть в холодильнике. Цуккини добавляют оладьям сочность и нежность, а грецкие орехи — хруст и питательность. Эти оладья по рецепту Фокуса можно подавать их с медом, сиропом, джемом или сметаной. Это отличный способ использовать излишки кабачков с вашего огорода или просто порадовать себя и своих близких вкусным блюдом.

Оладья из кабачков с грецкими орехами

Ингредиенты:

2 средних кабачка (около 500 г);

2 яйца;

125 мл молока;

150 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки корицы;

50 г измельченных грецких орехов;

растительное масло для жарки.

Натрите кабачки на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. Вы должны получить около 2 стаканов натертых кабачков. В большой миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и корицу и перемешайте до однородности. Добавьте измельченные орехи и натертые цуккини и аккуратно размешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя круглые оладьи диаметром около 10 см. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Переложите готовые оладьи на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте оладья из кабачков горячими или теплыми с любимыми сиропами.

Приятного аппетита!

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