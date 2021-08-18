Олег Иванинский: биография, интересные факты

Олег Иванинский Иванович родился 5 июня 1966 года на юге России в городе Новосибирске. В школе начал увлекаться врачебной тематикой. В первую очередь на это повлияла его мать — она отдала медицине почти всю свою жизнь. Затем в возрасте 16 лет юноше удалось побывать на своем первом дежурстве в больнице, где его даже впустили в операционную. Все это помогло Олегу Ивановичу без труда определиться с будущей профессией.

Ранние годы

Олег Иванинский твердо решил, что станет врачом. Для этого ему пришлось подтянуть оценки по биологии и химии, чтобы поступить в профильный вуз. После получения аттестата Олег Иванович отправился в Новосибирский государственный медицинский институт за высшим образованием. На протяжении шести лет обучения был старостой группы. Учился на «хорошо» и «отлично», но в самом конце учебы немного не дотянул до красного диплома.

Иванинский был активным студентом. Несмотря на высокую нагрузку, характерную для медицинских вузов, Олег Иванович занимался и внеучебной деятельностью. Молодой человек был командиром строительного отряда института. Знакомые называли его настоящим лидером. Вместе со своими бойцами Иванинский ездил на Шикотан. Там студенты работали на рыбном заводе: укладывали продукцию в банки и выполняли другие поручения.

Студенческие годы Олег Иванович вспоминает с особой теплотой и радостью. Именно в этот период он познакомился со своей будущей женой — Еленой. Пара встретилась на Шикотане, куда они приехали в составе студотрядов. Впоследствии супруга шутила, что Иванинский выбрал именно ее, несмотря на то, что во время работы на Шикотане на одного мужчину приходилось по 200 девушек. На четвертом курсе молодые люди поженились.

Начало медицинской карьеры

Медицинский институт Олег Иванович окончил в конце 80-х по специальности «врач-уролог». Однако на этом выпускник не закончил свое образование и поступил в ординатуру, чтобы получить право на самостоятельную врачебную деятельность. Помимо практической стороны медицины, Иванинского интересовал и теория. Чтобы глубже погрузиться в научные аспекты профессии, пошел в аспирантуру. В 1995 году защитил диссертацию.

Профессиональную деятельность Олег Иванович начал, будучи студентом аспирантуры. Он устроился врачом-урологом в Новосибирскую государственную областную клиническую больницу. Здесь ему довелось не только применить свои знания на практике, но и получить бесценный практический опыт, который пригодился в дальнейшей карьере. Вскоре талантливого врача заметили и отправили на повышение в районную администрацию.

В 1996 году Олег Иванович перешел в администрацию центрального района, где ему доверили ответственную должность начальника отдела здравоохранения. Иванинский успешно справлялся с новыми административными обязанностями, поэтому уже через два года его перевели в городское Управление здравоохранения. Будучи заместителем начальника управления, он курировал медицинские вопросы во всем Новосибирске.

В мэрии Олег Иванинский проработал три года. После этого вновь вернулся на работу в медицинское учреждение. В марте 2001 года управленец возглавил муниципальную станцию скорой медицинской помощи. Через три года работы под его руководством учреждение стало одним из лучших в стране: увеличился бюджет на медикаменты, стали применяться новые технологии и обновился автопарк. Также появились два новых помещения для подстанций.

Работать в службе скорой медицинской помощи было нелегко. На тот момент учреждение обслуживало около 1,5 млн человек из Новосибирска и близлежащих сел. С каждым годом количество обращений от горожан возрастало — в среднем на 5%. Вместе с этим увеличивалась нагрузка и на врачей. Под руководством Олега Ивановича работали 3 тысячи специалистов. Несмотря на все трудности, ему удалось безупречно отладить рабочий процесс.

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