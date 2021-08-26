Олег Иванинский — Начало медицинской карьеры

Итак, в данной статье вы ознакомитесь с политической общественной деятельностью Олега Иванинского, которому уже недавно стукнуло 55 лет. Родился он 5 июня 1966 года в городе Новосибирск. На данный момент родом деятельности является его активная работа в качестве депутата Законодательного Собрания Новосибирской области. У Олега есть красивая жена, но детей нет. Причиной этому может быть его выделение большого количества времени политической карьере. Перейдем к сути и начнем с его ранних лет.

В семье Олега подталкивали постоянно к изучению медицинской отрасли. Эту заслугу можно отдать матери его, которая сама проработала в медицине много лет. Юноша даже дежурил в больнице местного назначения и увидел впервые операционную комнату. Все эти моменты дали основательные аргументы, чтобы выбрать профессию в медицинской отрасли. Он еще в раннем возрасте понял, что человечество не может обойтись без качественных медицинских услуг, и ему срочно нужно пополнить ряды квалифицированных врачей. Он начал исправляться по оценкам по таким предметам школьным, как биология и химия. А после школы выбрал профильный медицинский вуз. Это был Новосибирский государственный медицинский институт. Его одногруппники выдвинули в качестве старосты группы, поскольку чувствовали его лидерские качества и высокую ответственность, а также огромное стремление изучать медицину. Он не только хорошо учился в медицинском вузе, а параллельно молодой человек был командиром строительного отряда института. Регулярно ездил в Шикотан и работал на рыбном заводе. Будучи студентом познакомился со своей будущей женой Еленой. На 4-м курсе вуза они поженились. Это прекрасная и светлая семья.

Работу в муниципальной станции скорой медицинской помощи Олег Иванинский Иванович совмещал с политической деятельностью. В 2001 году он прошел от Центрального района в Законодательное собрание области (в то время оно называлось областным Советом депутатов).