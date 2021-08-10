Ольга Славгородская займет пост главы Минэкологии Крыма

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что кандидатура Ольги Славгородской, которая на данный момент является первым замминистра экологии и природных ресурсов РК, будет представлена на рассмотрение в парламент, передает Крыминформ.

Указ об отставке главы минприроды Крыма подписал Аксенов «Славгородская Ольга Александровна первым заместителем работала, полностью знает обстановку в министерстве. Она, по сути, тянула большинство проектов, поэтому её кандидатура на рассмотрение в парламент будет внесена», – отметил Аксенов.

Напомним, что ранее министр экологии и риродных ресурсов Геннадий Нараев подал в отставку.