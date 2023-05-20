Оливки в кляре с соусом всего за 10 минут: когда гости уже на пороге, а у вас пустой стол

Если вас неожиданно решила навестить близкая подруга с бутылочкой игристого, то этот рецепт вас точно выручит.

Содержание

Какие ингредиенты нужны

Приготовление оливок

Приготовление соуса

Такая закуска сделает вечер изысканным, а на его приготовление вы потратите всего 10 минут.

Какие ингредиенты нужны

Для приготовления быстрой закуски необходимо собрать следующие продукты:

оливки – 0,3 килограмма;

сухари для панировки – 0,06 килограмма;

рафинированное подсолнечное масло – 0,55 литра;

жирный майонез – 0,075 килограмма;

куриные яйца – 1 штука;

натуральный сок лимона – 2 чайные ложки.

Блюдо обладает достаточно ярким вкусом, но при желании можно добавить немного соли и молотого черного перца.

Приготовление оливок

Поставьте на огонь ковш, небольшую кастрюлю или глубокую сковороду.

Перелейте туда масло и дождитесь, пока оно нагреется.

В это время в отдельной емкости вилкой разболтайте яйцо и погрузите туда оливки, а после этого обваляйте их в панировочных сухарях.

Затем погрузите оливки в кипящее масло и, переворачивая, держите их там до 2 минут.

Приготовление соуса

В небольшой соуснице соедините майонез, лимонный сок, соль с перцем (по желанию) и чеснок, пропущенный через пресс.