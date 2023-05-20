Оливки в кляре с соусом всего за 10 минут: когда гости уже на пороге, а у вас пустой стол

Если вас неожиданно решила навестить близкая подруга с бутылочкой игристого, то этот рецепт вас точно выручит.
Содержание
- Какие ингредиенты нужны
- Приготовление оливок
- Приготовление соуса
Такая закуска сделает вечер изысканным, а на его приготовление вы потратите всего 10 минут.
Какие ингредиенты нужны
Для приготовления быстрой закуски необходимо собрать следующие продукты:
- оливки – 0,3 килограмма;
- сухари для панировки – 0,06 килограмма;
- рафинированное подсолнечное масло – 0,55 литра;
- жирный майонез – 0,075 килограмма;
- куриные яйца – 1 штука;
- натуральный сок лимона – 2 чайные ложки.
Блюдо обладает достаточно ярким вкусом, но при желании можно добавить немного соли и молотого черного перца.
Приготовление оливок
Поставьте на огонь ковш, небольшую кастрюлю или глубокую сковороду.
Перелейте туда масло и дождитесь, пока оно нагреется.
В это время в отдельной емкости вилкой разболтайте яйцо и погрузите туда оливки, а после этого обваляйте их в панировочных сухарях.
Затем погрузите оливки в кипящее масло и, переворачивая, держите их там до 2 минут.
Приготовление соуса
В небольшой соуснице соедините майонез, лимонный сок, соль с перцем (по желанию) и чеснок, пропущенный через пресс.