Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить олву. Количество ингредиентов в этом блюде я даю приблизительные, потому что олву можно готовить без точных пропорций. Количество сахара, манки, воды и сливочного масла можно добавлять больше или меньше. Вместо изюма и грецких орехов можно добавить любые другие сухофрукты по вкусу. Можно также добавить цедру лимона или апельсина.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Крупы / Манка

Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Манка 40 Грамм

Масло сливочнoe 15-20 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Вода 120-150 Миллилитров

Кардамон 1-2 Щепоток

Изюм 10 Грамм

Грецкие орехи 10-15 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

459 ккал

Калорийность

6 г

Белки

24 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Олва»

Подготовьте все ингредиенты.

В сковороде растопите сливочное масло. Добавьте сахар и готовьте, пока он не приобретет золотистый оттенок.

Затем добавьте манку и жарьте, пока она не станет коричневой.

Влейте воду постепенно, небольшим порциями. Манка должна развариться, но оставаться достаточно рассыпчатой и напоминать мокрый песок.

Добавьте молотый кардамон, измельченные грецкие орехи и изюм. Готовьте еще 2-3 минуты.

Олва готова, приятного вам аппетита!