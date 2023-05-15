Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить олву. Количество ингредиентов в этом блюде я даю приблизительные, потому что олву можно готовить без точных пропорций. Количество сахара, манки, воды и сливочного масла можно добавлять больше или меньше. Вместо изюма и грецких орехов можно добавить любые другие сухофрукты по вкусу. Можно также добавить цедру лимона или апельсина.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Крупы / Манка
Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Манка 40 Грамм
- Масло сливочнoe 15-20 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Вода 120-150 Миллилитров
- Кардамон 1-2 Щепоток
- Изюм 10 Грамм
- Грецкие орехи 10-15 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
459 ккал
Калорийность
6 г
Белки
24 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Олва»
Подготовьте все ингредиенты.
В сковороде растопите сливочное масло. Добавьте сахар и готовьте, пока он не приобретет золотистый оттенок.
Затем добавьте манку и жарьте, пока она не станет коричневой.
Влейте воду постепенно, небольшим порциями. Манка должна развариться, но оставаться достаточно рассыпчатой и напоминать мокрый песок.
Добавьте молотый кардамон, измельченные грецкие орехи и изюм. Готовьте еще 2-3 минуты.
Олва готова, приятного вам аппетита!