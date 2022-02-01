Olympus CX23: бюджетная модель с передовыми техническими характеристиками

Для успешного изучения образцов различной площадки микроскоп оснащен эргономичным предметным столиком со скругленными краями. В базовой версии модель Олимпус оснащена тринокулярным тубусом, позволяющим выполнять цифровые фотографии, наблюдать за объектами на фото или в режиме онлайн – видео. Ручки регулировки фокуса продублированы с правой и с левой стороны, что делает эксплуатацию СХ23, как правшами, так и левшами. Микроскоп прошел строгую процедуру сертификации, разрешающую его использование в медицинских целях.

Прибор Olympus предназначен для проведения лабораторных исследований методами светлопольной микроскопии. Важным преимуществом устройства является возможность его использования не только в качестве настольного оборудования, но и как портативную модель в полевых условиях. Вся оптика тщательно закреплена. Дополнительно производителем предусмотрено специальное отверстие для замка, предотвращающего несанкционированное перемещение микроскопа, что, например, часто встречается в учебных заведениях.

Для плавной регулировки апертурной диафрагмы на корпусе прибора имеется надписи – подсказки. Все внешние рабочие поверхности и стеклянные детали имеют антигрибковое покрытие, существенно облегчающее процесс ухода за лабораторным оборудованием.

Для повышения контрастности изображения исследуемого объекта в микроскопе Olympus CX23 предусмотрен оригинальный источник света. Для регулировки его яркости в конструкции прибора предусмотрено удобное поворотное кольцо. Для сохранения и эффективного анализа полученных результатов микроскопическая система может синхронизироваться с персональным компьютером, ноутбуком или смартфонов.