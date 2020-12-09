Омега, Учкуевка, хора Херсонеса – в Севастополе готовят новые проекты благоустройства

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Акционерное общество «Севастопольстройпроект» заключает контракты на проектные работы по нескольким объектам благоустройства. В их числе – набережная пляжа Учкуевка (стоимость проектных работ составит 3,6 млн рублей), набережная пляжа Омега (3 млн рублей) и три участка хоры Херсонеса (проектирование этих общественных пространств обойдется в 11,6 млн руб). Информация об этом размещена в единой системе госзакупок.

Проектирование будут проводить с привлечением местных специалистов. Сроки установлены очень сжатые – чуть больше месяца, но визуализацию всех проектов представят на обсуждение горожан.

Пока есть только эскизы концепции, которую разрабатывали с участием представителей общественной организации «Севпарки».

Эскиз концепции благоустройства территории в районе ул. Шевченко

Контракт с иногородней компанией заключен только на набережную Учкуевки, его будет готовить компания «Стройконтракт» (Краснодарский край). У этой организации уже есть опыт работы в Севастополе – именно «Стройконтракт» провел реконструкцию сквера Севастопольских курсантов.

Когда Михаил Развожаев был назначен главой Севастополя, он рассказал, что планирует создать городское строительное предприятие, которое будет заниматься строительством социальных объектов и благоустройством городской инфраструктуры. Таким стройтрестом стало АО «Севастопольстройпроект». В сентябре был назначен гендиректор – Александр Зайцев. Как и директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов, Александр Зайцев до этого назначения работал в строительном бизнесе на полуострове.

Сейчас это городское предприятие выходит на рынок подрядных работ, выступая не только заказчиком работ по благоустройству, но и генподрядчиком по строительству социальных объектов. Так, в ноябре были заключены контракты с ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» на общую сумму свыше 1 млрд рублей. В качестве генподрядчика «Севастопольстройпроект» будет строить детский сад на ул. Бреста (сумма контракта – 247,6 млн рублей, срок исполнения – декабрь 2021 года) и школу в Ленинском районе (сумма контракта – 782, 9 млн рублей, срок исполнения – апрель 2022 года).

Вероятно, сейчас, на первоначальном этапе, городское строительное предприятие будет привлекать субподрядчиков для строительства социальных объектов. Заработав первые деньги, стройтрест сможет наращивать собственные мощности, закупать технику, нанимать все больше сотрудников – так, по сути, федеральное финансирование, которое сейчас получает Севастополь, будет работать не только на повышение качества городской инфраструктуры, но и на создание с нуля крупного игрока строительного рынка в регионе.

Лариса Петренко