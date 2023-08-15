Описание приготовления:
Приготовить такой омлет можно как на сковороде, так и в духовке. В любом случае будет вкусно, но в духовке он получается пышнее.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки
- Мексиканская овощная смесь 150 Грамм
- Сметанa 1 Ст. ложка
- Мука пшеничная 1 Ст. ложка
- Подсолнечное масло 20 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
178 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет с мексиканской смесью»
Подготовьте ингредиенты для приготовления омлета с мексиканской смесью.
Мороженую мексиканскую смесь помойте и выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Жарьте 8-10 минут до мягкости на небольшом огне.
В миску разбейте 3 крупных или 4 небольших яйца.
Добавьте соль, сметану и муку.
Взбейте венчиком яйца с солью, сметаной и мукой.
Добавьте мексиканскую смесь и перемешайте.
В форму для выпечки выложите пекарскую бумагу. Вылейте в форму яичную смесь.
Готовьте омлет в духовке при температуре 170-175 градусов 20-25 минут.
Омлет с мексиканской смесью готов. Нарежьте его и подавайте к столу. Приятного аппетита!