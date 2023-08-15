Описание приготовления:

Приготовить такой омлет можно как на сковороде, так и в духовке. В любом случае будет вкусно, но в духовке он получается пышнее.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки

Мексиканская овощная смесь 150 Грамм

Сметанa 1 Ст. ложка

Мука пшеничная 1 Ст. ложка

Подсолнечное масло 20 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

178 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет с мексиканской смесью»

Подготовьте ингредиенты для приготовления омлета с мексиканской смесью.

Мороженую мексиканскую смесь помойте и выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Жарьте 8-10 минут до мягкости на небольшом огне.

В миску разбейте 3 крупных или 4 небольших яйца.

Добавьте соль, сметану и муку.

Взбейте венчиком яйца с солью, сметаной и мукой.

Добавьте мексиканскую смесь и перемешайте.

В форму для выпечки выложите пекарскую бумагу. Вылейте в форму яичную смесь.

Готовьте омлет в духовке при температуре 170-175 градусов 20-25 минут.

Омлет с мексиканской смесью готов. Нарежьте его и подавайте к столу. Приятного аппетита!