Омлет с мексиканской смесью

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Описание приготовления:

Приготовить такой омлет можно как на сковороде, так и в духовке. В любом случае будет вкусно, но в духовке он получается пышнее.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки
  • Мексиканская овощная смесь 150 Грамм
  • Сметанa 1 Ст. ложка
  • Мука пшеничная 1 Ст. ложка
  • Подсолнечное масло 20 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

178 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет с мексиканской смесью»

Омлет с мексиканской смесью

Подготовьте ингредиенты для приготовления омлета с мексиканской смесью.

Омлет с мексиканской смесью

Мороженую мексиканскую смесь помойте и выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Жарьте 8-10 минут до мягкости на небольшом огне.

Омлет с мексиканской смесью

В миску разбейте 3 крупных или 4 небольших яйца.

Омлет с мексиканской смесью

Добавьте соль, сметану и муку.

Омлет с мексиканской смесью

Взбейте венчиком яйца с солью, сметаной и мукой.

Омлет с мексиканской смесью

Добавьте мексиканскую смесь и перемешайте.

Омлет с мексиканской смесью

В форму для выпечки выложите пекарскую бумагу. Вылейте в форму яичную смесь.

Омлет с мексиканской смесью

Готовьте омлет в духовке при температуре 170-175 градусов 20-25 минут.

Омлет с мексиканской смесью

Омлет с мексиканской смесью готов. Нарежьте его и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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