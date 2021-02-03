Омоложение и сохранение красоты в любом возрасте — преимущества лазерной косметологии

Использование лазеров в эстетической медицине — один из самых эффективных способов омоложения кожи и улучшения ее состояния. Это делает подобную процедуру наиболее часто выбираемой не только пациентами клиники MedStyle, но и рекомендованной врачами.

Фракционный лазер, как следует из названия, оказывает на кожу фракционирующее действие, то есть точечное. Это означает, что лазер не воздействует на кожу на всей поверхности, а “прокалывает” ее, форсируя регенеративные процессы.

Абляционные и неабляционные фракционные лазеры

Среди используемых методов есть два типа фракционных лазеров. Гораздо чаще применяется абляционный фракционный лазер, основным преимуществом которого является абляция, то есть отшелушивание кожи. Он более инвазивен, чем неабляционный лазер, но дает гораздо лучшие результаты, которые сохраняются намного дольше.

Как работает абляционный фракционный лазер? Процедура заключается в нагревании воды в тканях под воздействием лазерного излучения. После достижения очень высокой температуры вода испаряется, и в этих местах образуются очень маленькие полости. Вокруг них начинаются процессы регенерации, в том числе, усиление выработки коллагена. Именно коллаген отвечает за правильное увлажнение кожи, ее эластичность и общее состояние. Без него кожа становится дряблой, сухой, а кое-где с возрастом начинает провисать,

Неабляционные лазеры намного слабее, поэтому их выбирают в первую очередь люди, которые хотят избежать длительного времени восстановления, связанного с применением абляционного фракционного лазера. Однако это не совсем хорошее решение — эффекты недолговечны, поэтому процедуру нужно выполнять регулярно.

Осложнения и побочные эффекты, о которых должен сообщить врач

Даже у опытного и квалифицированного врача могут возникнуть нежелательные эффекты. Перед процедурой он должен сообщить пациенту о возможных рисках. Хотя чаще всего специализированная подготовка и качественное оборудование не допускают подобных ситуаций, пациенту следует осознавать, что существует опасность.

Покраснение — это нормальная реакция организма, и не о чем беспокоиться, если она исчезнет через несколько дней после лечения. Об этом врач обязан сообщить пациенту, чтобы избавить его от стресса и нервов.

Посттравматическое изменение цвета — это побочный эффект лечения фракционным лазером. Он возникает в результате ожогов кожи. Есть много факторов, вызывающих такие осложнения, и к ним относятся:

ошибка врача, который неправильно установил параметры, то есть температуру лазерного излучения, или использует некачественное оборудование,

индивидуальные причины, то есть фенотип кожи и степень ее загара.

Герпес может появиться после процедуры, но не в результате инфекции, а из-за снижения иммунитета. Герпес возникает только у людей, являющихся носителями вируса.