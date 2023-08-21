Омские ученые испекли фиолетовый хлеб — чем он лучше обычного?

Сотрудники Омского аграрного университета представили уникальный проект — хлеб фиолетового цвета. Не исключено, что рано или поздно он появится на прилавках магазинов и вытеснит черный, и белый.

Проектом по созданию «улучшенного» хлеба руководит профессор Хамит Коксель из Турции. Специально ради работы с омскими учеными иностранный диетолог временно перебрался в Россию, как сообщает «Лайф».

Необычный цвет омский хлеб получил из-за содержания в нем полезных веществ, в частности цинка и железа. Выпечку готовят из особой муки — зерна пшеницы еще на поле насыщают витаминами и минералами, после чего они становятся богатыми источниками антоцианов, фенольных кислот и обладают повышенной антиоксидантной активностью, урожайностью и адаптивностью. У агрономов из Омска уже был опыт выращивании цветной пшеницы: в палитре уже есть не только фиолетовая, но и черная, синяя культура.

На вкус фиолетовый хлеб слаще, чем обычный. Он полезен для здоровья, так как защищает иммунную систему, и вполне может стать основой правильного питания. Для фермеров производство необычной пшеницы тоже выгодно: ее выращивание не требует дополнительных затрат.

Узнайте, какой «обычный» хлеб самый полезный, по мнению диетологов.