Он стоит каждой потраченной минуты: как легко замариновать чеснок на зиму

Чеснок – это ингредиент, без которого трудно представить множество блюд. Чтобы добавить ему еще больше ярких ноток и запастись им на зиму, следует прибегнуть к такому простому процессу как маринование.

РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ – ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

В мариновании чеснока нет ничего сложного. Несколько простых ингредиентов, немного усилий – и ваши запасы на зиму пополнятся еще одним особым ингредиентом.

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Этот рецепт рассчитан на 7 баночек, но приготовьтесь, что вам захочется сделать гораздо больше этого блюда.

Рецепт маринованного чеснока на зиму

Время: 1 час 10 минут

Порций: 7

Ингредиенты:

– 1 килограмм чеснока;

– 1400 миллилитров воды (400 на маринад, остальные для бланширования);

– 5 столовых ложек соли (3 для бланширования, 2 в маринаде);

– 4 столовые ложки сахара;

– 400 миллилитров уксуса;

– душистый перец – по 2 в банку;

– лавровый лист – по 1 в банку;

– укроп – по 1 зонтику в банку;

– веточка тимьяна – 1 в банку;

– веточка розмарина – 1 в банку;

– 1 перец чили;

– 1 палочка корицы.

Приготовление: