Рецепты Он стоит каждой потраченной минуты: как легко замариновать чеснок на зиму По Admin - 7 августа, 2023 0 30 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чеснок – это ингредиент, без которого трудно представить множество блюд. Чтобы добавить ему еще больше ярких ноток и запастись им на зиму, следует прибегнуть к такому простому процессу как маринование. РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ – ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В мариновании чеснока нет ничего сложного. Несколько простых ингредиентов, немного усилий – и ваши запасы на зиму пополнятся еще одним особым ингредиентом. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыром Этот рецепт рассчитан на 7 баночек, но приготовьтесь, что вам захочется сделать гораздо больше этого блюда. Рецепт маринованного чеснока на зиму Время: 1 час 10 минут Порций: 7 Ингредиенты: – 1 килограмм чеснока; – 1400 миллилитров воды (400 на маринад, остальные для бланширования); – 5 столовых ложек соли (3 для бланширования, 2 в маринаде); – 4 столовые ложки сахара; – 400 миллилитров уксуса; – душистый перец – по 2 в банку; – лавровый лист – по 1 в банку; – укроп – по 1 зонтику в банку; – веточка тимьяна – 1 в банку; – веточка розмарина – 1 в банку; – 1 перец чили; – 1 палочка корицы. Приготовление: Чеснок чистим, снимаем пленку и тщательно моем. В большую кастрюлю наливаем литр воды, даем 3 столовые ложки соли, опускаем чеснок и бланшируем 1 минуту. Сливаем воду через дуршлаг, чеснок опускаем в миску с холодной водой и льдом, чтобы он перестал готовиться и остался белым. Готовим маринад: в сотейнике доводим воду до кипения, добавляем соль и сахар и кипятим 2 минуты. Затем снимаем с огня, добавляем уксус и тщательно перемешиваем. Свежие травы и специи моем, перец чили чистим и нарезаем слайсами, палочку корицы ломаем по количеству банок. Банки стерилизуем, добавляем в них чеснок и перекладываем специями. Заливаем банки маринадом, накрываем крышки и стерилизуем 7 минут. Затем закручиваем банки и ставим на хранение в холодное место. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт кабачковой икры, как из магазинаДля тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецептыОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровЛетний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жаруБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше