Она выбрала морскую профессию и пронесла её сквозь войну. Людмила Бобкова

Она выбрала морскую профессию и пронесла её сквозь войну. Людмила Васильевна Бобкова –женщина-капитан, женщина-штурман. В годы Великой Отечественной войны ещё молодой девушкой она выполняла ответственные задания на танкере «Совнефть». А позже благодаря упорству и труду Людмилы Бобковой в Камышовой бухте появился порт и база Севастопольского управления океанического рыболовства.

Зачислить «В виде исключения». Именно эти слова навсегда связали 17-летнюю кубанскую казачку Людмилу (тогда ещё Иванову) с морем и Севастополем. Она с детства мечтала путешествовать по бескрайним просторам и увидеть далёкие страны. Попытка подать документы в мореходное училище обернулась отказом. Но девушка не сдалась, написав письмо просьбой о приёме наркому водного транспорта и получила положительный ответ. Но с припиской: «В виде исключения». Дальше была практика на танкере «Совнефть», правда учебные задания сменились боевыми вахтами. Началась Великая Отечественная война.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, невестка Людмилы Бобковой: «Она два часа была вперёд смотрящей, два часа она на восьмиметровой высоте предупреждала о налёте с воздуха о торпедировании. Два часа у штурвала, два часа медсестра, два часа на камбузе. Она, самое главное, была наводчиком 45-милиметрового орудия, то есть пушка, их было три на судне. Она наводчик и сбила самолёт во время атаки».

За успешное отражение одной из вражеских атак Людмила Васильевна награждена Орденом Отечественной войны II степени. Одно из её ярких воспоминаний – эвакуация коллекционных вин «Массандры».

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, невестка Людмилы Бобковой: «Она рассказывала, что когда корабль отошёл из Ялты в это же время из Севастополя вышел корабль, его разбомбили. А мы шли своим курсом. Она говорит, мы видели, как они тонут, но не могли их взять на борт. Мы оторвали все доски, отдали все личные плавсредства, даже лодочки, всё, что могли им сбросили. Но не могли их взять с собой. Тогда капитан предложил сбросить вина, но не разрешили».

В 1943 году танкер, на котором служила Людмила Иванова, был торпедирован и отправлен в ремонт. Девушке в связи с контузией разрешили взять отпуск для лечения у родителей, которые в то время жили в Гагре. Там она познакомилась, а вскоре вышла замуж за военного лётчика, служившего на Черноморском флоте Виктора Бобкова. Но семейное счастье было недолгим. 4 мая 1944 года супруг погиб при освобождении Севастополя. Уже после войны Людмиле Бобковой в числе оставшихся в живых курсантов мореходных училищ предложили завершить учёбу – она окончила Одесское мореходное училище, получила диплом штурмана. Потом Людмилу Васильевну распределили в «Черномортехфлот». В 1957 году она попадает в Севастополь и становится у истоков создания порта в Камышовой бухте. Именно Людмила Бобкова была его первым начальником и в то же время лоцманом. Музей истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна имени Буряченко хранит историю о легендарной женщине-капитане.

ГАЛИНА СОПИНА, заведующая сектором идеологической работы музея истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А. В. Буряченко: «Среди тружеников моря было очень много участников Великой Отечественной войны. Это люди, которые своим мужеством, своим героизмом в жестоких боях с врагом отстояли свободу и независимость нашей страны. В музее представлены фотографии, документы, погоны Людмилы Васильевны. Мы о ней говорим, как о единственной женщине-капитане в Севастополе».

Благодаря этой сильной, полной мужества и отваги женщине в нашем городе развивалось океаническое рыболовство. Людмила Бобкова была начальником портофлота севастопольского морского рыбного порта до ухода на пенсию. После этого стала заниматься общественной работой. Несколько лет была депутатом районного совета. Память о женщине-капитане увековечена в истории Севастополя – её именем названы школа №32, а также одна из улиц в районе Казачьей бухты.

Дарья Юхновская, Юрий Реутин, «Севинформбюро»