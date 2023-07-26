Они просто бесподобные. «Фирменные» пирожки по рецепту моей бабушки

Самыми популярными пирогами на всей планете являются те, что приготовлены с мясной начинкой. В разных странах названия мясных пирогов не одинаковы. Однако, остается неизменной привычка людей любить выпечку с мясной начинкой.
Сейчас трудно найти производителя или пекарню, где нет мясных пирогов. Они самые продаваемые в заведениях. При этом, не стоит придавать большого значения покупным пирогам. Намного вкуснее пироги, приготовленные самостоятельно.
Ингредиенты теста для мясных пирогов:
- мука — 750 г;
- сухие дрожжи — 11 г;
- кефир — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ч. л.;
- сахар — ст. л.;
- растительное масло — 5 ст. л.;
Ингредиенты для начинки:
- мясное филе — 500 г;
- рис — 100 г;
- бульон — 150 г;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление мясных пирогов:
Муку просеиваем, смешиваем с сухими дрожжами. В кефир комнатной температуры добавляем яйца, смешиваем с солью и сахарным песком до растворения песчинок.
Просеиваем в смешанный с яйцом кефир муку и дрожжи, постепенно выливаем в тесто растительное масло. Замешиваем липкое мягкое тесто вручную.
Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час. Отвариваем в это время рис и мясо до готовности. Пропускаем через мясорубку отварное мясо, смешиваем с рисом и солью. Выливаем в фарш бульон, смешиваем компоненты начинки.
Тесто снова обминаем руками, делим на 25 одинаковых колобков. Каждый колобок раскатываем в лепешку, куда выкладываем ложку начинки. Запечатываем фарш в тесте, переворачиваем пирожки швом вниз.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
В начинку можно по вкусу добавить лук, предварительно нужно его обжарить.
Получаются сочные мясные пироги с пышным ароматным тестом.