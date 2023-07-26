Они просто бесподобные. «Фирменные» пирожки по рецепту моей бабушки

Самыми популярными пирогами на всей планете являются те, что приготовлены с мясной начинкой. В разных странах названия мясных пирогов не одинаковы. Однако, остается неизменной привычка людей любить выпечку с мясной начинкой.

Сейчас трудно найти производителя или пекарню, где нет мясных пирогов. Они самые продаваемые в заведениях. При этом, не стоит придавать большого значения покупным пирогам. Намного вкуснее пироги, приготовленные самостоятельно.

Ингредиенты теста для мясных пирогов:

мука — 750 г;

сухие дрожжи — 11 г;

кефир — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — ч. л.;

сахар — ст. л.;

растительное масло — 5 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

мясное филе — 500 г;

рис — 100 г;

бульон — 150 г;

соль — ½ ч. л.

Приготовление мясных пирогов:

Муку просеиваем, смешиваем с сухими дрожжами. В кефир комнатной температуры добавляем яйца, смешиваем с солью и сахарным песком до растворения песчинок.

Просеиваем в смешанный с яйцом кефир муку и дрожжи, постепенно выливаем в тесто растительное масло. Замешиваем липкое мягкое тесто вручную.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час. Отвариваем в это время рис и мясо до готовности. Пропускаем через мясорубку отварное мясо, смешиваем с рисом и солью. Выливаем в фарш бульон, смешиваем компоненты начинки.

Тесто снова обминаем руками, делим на 25 одинаковых колобков. Каждый колобок раскатываем в лепешку, куда выкладываем ложку начинки. Запечатываем фарш в тесте, переворачиваем пирожки швом вниз.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

В начинку можно по вкусу добавить лук, предварительно нужно его обжарить.

Получаются сочные мясные пироги с пышным ароматным тестом.