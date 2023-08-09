Онколог Карасев назвал три продукта в холодильнике, которые надо выбросить

Хлеб, сыр и овощи не стоит хранить в холодильнике длительное время. Об этом рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Медик отметил, что у россиян есть традиция не выбрасывать продукты, а если на хлебе или сырной корочке образовалась плесень, то ее обрезают и едят этот продукт. Он предупредил, что так делать нельзя.

Онколог подчеркнул, что закупать впрок сыр и овощи также небезопасно. По его словам, грибок, который образовывается на продукте,»крайне токсичен» и бывает опаснее многих ядов. Также на него не влияет термическая обработка.

Врач-онколог Карасев назвал первый признак рака

Некоторые виды грибков могут существовать в соляной кислоте. Важно запомнить это правило – продукты, которые начали портиться, для еды ни в каком виде не годятся, – заявил онколог.

Он заметил, что напрямую подпорченный хлеб рак не вызывает, но последствия употребления таких продуктов снижают иммунитет и отравляют организм, провоцируя злокачественный процесс.

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