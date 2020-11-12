Онлайн-курс «Юный предприниматель» откроет секреты начинающим бизнесменам

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Управление по делам молодёжи и спорта Севастополя является инициатором внедрения образовательных программ, рассчитанных на обучение азам ведения бизнеса. С 13 по 27 ноября у начинающих бизнесменов будет возможность пройти онлайн-курс «Юный предприниматель».

РОМАН ДЗЮБАБА, главный специалист отдела Управления по делам молодёжи и спорта Севастополя: «Курс «Юный предприниматель» построен на игротехниках и работе с профессионалами. В нашем регионе есть детская бизнес-школа «Баланс», с которой мы сотрудничаем. Её основатель – наш молодой активист, молодой предприниматель. Она модерирует и строит программу по этому курсу при нашей, конечно же, помощи».

По словам Романа Дзюбабы, в год пандемии коронавируса интерес молодёжи Севастополя к занятиям предпринимательской деятельностью не спадает и охватывает самые разные её сферы.

РОМАН ДЗЮБАБА, главный специалист отдела Управления по делам молодёжи и спорта Севастополя: «Могу сказать, что наши ребята хотят работать практически во всех направлениях и реализуют их довольно конкретно. Но есть ниши, которые более популярны. Это, например, производство, сфера услуг, интернет-предпринимательство, социальное предпринимательство, что очень радует. Франчайзинг также есть».

Подробнее об особенностях проведения образовательного онлайн-курса «Юный предприниматель» и о других проектах городского Управления по делам молодёжи и спорта – смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью».