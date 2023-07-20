Онлайн-шопинг – плюсы и минусы

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Аналитики предполагают, что в недалеком будущем люди полностью перейдут на покупки через интернет, а обычные магазины станут редкостью, чем-то похожей антикварный салон.

Но это – в будущем. А сегодня те, кто впервые решается на онлайн-шопинг, задаются вопросом: чем же он лучше или хуже обычного похода по магазинам? Прежде всего, совершая покупки в интернете, нужно быть очень аккуратным, ибо от обмана никто не защищён, особенно во всемирной паутине.

Мечты сбываются!

Так что же это такое – онлайн-шопинг? Это покупка, для осуществления которой вам не нужно покидать стены офиса или квартиры. Вам также не нужно по пути к торговому центру простаивать в пробках или ехать в душном автобусе. Вот почему шопинг в интернет-магазине – это очень удобно, а когда еще есть и промокод, то и очень выгодно.

На сегодняшний день совершать выгодные покупки можно практически в любой стране. Всемирно известные бренды и торговые компании не остались в стороне от этой популярной тенденции. Отдельно нужно сказать и о быстром поиске нужного товара – ведь в виртуальных торговых центрах обычно работают специальные системы, позволяющие максимально ускорить поиск. Становится понятно, почему всё больше людей предпочитают онлайн-шопинг обычному.

Очевидные плюсы

1. Экономия времени.

Этот пункт в первую очередь бросается в глаза и не подлежит сомнению. Будь то свободное время после работы или в выходные дни, всегда найдутся дела поважнее, чем поход в торговый центр. А совершить покупку в интернет магазине можно в любое удобное для вас время, лишь был бы доступ во всемирную паутину. Купить товар в интернет магазине через сайт занимает в среднем 10-15 минут. Чтобы приобрести точно такой же товар в обычном магазине, потребуется никак не менее часа на дорогу до магазина и обратно.

2. Приятные приобретения в праздники.

Традиционно перед крупными праздниками в магазинах наступает ажиотаж, напоминающий панику перед концом света. Иногда случается даже такое явление из далекого прошлого, как дефицит какого-нибудь популярного подарка. Не стоит забывать про бесконечные пробки на дорогах!

Онлайн-шопинг избавляет от этого кошмара и становится незаменимым выходом из положения, особенно если вы не любите суету и предпочитаете не толкаться в нервной толпе, а медитативно выбирать то, что нужно. Делая покупку через интернет, вы спокойно можете зарезервировать товар в нужном количестве, оплатить его и получить на руки в праздничный день.

3. Экономия денег.

В большинстве интернет-магазинов определенный ряд товаров, особенно бытовая техника, стоит дешевле, чем в обычном магазине. А еще в интернет-магазинах чаще, чем в простых, проводятся выгодные акции и предоставляются скидки.

Думая, что выбрать – обычный шопинг или покупки онлайн, стоит принять к сведению такой факт – часто в фирменных магазинах перепродают товары, купленные в интернет-магазине, но с наценкой более чем в 200%. Оно и понятно, ведь обычные магазины платят большие деньги за аренду и рекламу, а интернет-магазины дешевле в обслуживании, поэтому и наценки в них ниже. Интернет-магазинам не нужно содержать огромный штат сотрудников. Также сегодня многие такие магазины предлагают бесплатную доставку на дорогие заказы, а китайские – и вовсе отправляют вещи бесплатно по всему миру. Так что если правильно подойти к выбору интернет магазина, можно сэкономить и потратить серьезные средства на другие приятные цели.

4. Необычные приобретения.

Если увлеченно поискать, можно найти интернет-магазины, в которых продаются необычные, редкие и очень красивые вещи, эксклюзив или изделия ручной работы, которые в обычных магазинах найти сложно, а то и просто невозможно.

5. Выбор способа оплаты.

Этот плюс, однако, можно отнести и к минусам – вопрос спорный. Распространенный способ оплаты товаров в онлайн-магазине – вы можете оплатить товар наличными при доставке. Если нет, то вам предложат альтернативные методы. Такие, например, как банковский перевод, оплата кредитной картой, либо перевод электронными деньгами. Все зависит от ваших возможностей. То есть можно выбирать, а это всегда приятно.

Итак, плюсы покупок в интернете очевидны. Но не торопитесь ставить на обычных магазинах крест! Чтобы соблюсти объективность, стоит отметить минусы и неудобства покупок через интернет.

Реальные минусы

1. Возможны нешуточные проблемы с доставкой.

Если, например, вы живете далеко от города, где сделан заказ, то порой доставка товара обойдется дороже, чем сам товар. Конечно, из этой ситуации можно найти выход – например, попросить получить покупку знакомых, живущих в городе. Есть еще возможность оформить получение посылки по почте.

2. Серьезные проблемы с возвратом товара.

Курьер может привести вам бракованный товар. Выбирая в интернет-магазине одежду и обувь, можно ошибиться с размером. В конце концов, вещь вам может просто не понравится внешне и не подойти к вашей внешности при примерке, хотя на фотографии в сети смотрелась великолепно. В таких случаях можно потребовать обмена товара или возвращения денег за него. Но беда в том, что процедура возврата и обмена товара в некоторых интернет-магазинах усложнена до такой степени, что многие просто не хотят даже связываться с этим. Поэтому, прежде чем делать покупку в интернете, непременно изучите условия возврата и обмена.

3. Долгое (порой – весьма долгое!) ожидание заказа.

Если вы пользуетесь почтовыми услугами для получения заказа, существует риск не дождаться покупки. Особенно если ваш заказ приурочен к праздникам. На почте ведь тоже работают люди, а не роботы, и в праздники на них сваливается столько работы, что перепутанные адреса посылок – дело самое обыкновенное. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, делайте заказы заранее. К тому же придется запастись терпением. Для нетерпеливых такой способ доставки покупки, как доставка по почте, не подходит, потому как ждать, возможно, придется, два, а то и три месяца.

4. Потеря посылки.

Если дело касается доставки через почту, бывают случаи, что посылка вообще теряется, и заказчик просто-напросто не получает свой товар. А если он уже оплачен, то придется пройти через неприятную процедуру, требуя возврата своих денег.

5. Вероятные проблемы с детскими вещами.

Особенно сложно покупать онлайн детские вещи. Бывает так, что товар доставят, а ребенок… из него уже вырос! Игрушки могут не понравиться или сломаться по дороге (это, кстати, касается вообще всех хрупких и бьющихся вещей). К тому же подобрать детские вещи по размеру бывает особенно трудно.

7. Риск быть обманутым.

Увы, при совершении онлайн покупки существует возможность не только не получить товар, но и остаться и без денег и без покупки. Чтобы избежать таких печальных ситуаций, прежде чем совершать покупку, потратьте время на изучение интернет-магазина, в котором вы собираетесь приобрести товар. Поищите информацию о нем в сети, наверняка она найдется. Изучите отзывы о качестве товаров и обслуживании. При этом не очень верьте восторженным отзывам, оставленным на сайте самого магазина, это может быть сделано нарочно! А вот на что надо обратить особое внимание на сайте магазина, так это на его юридические данные и контактные телефоны.

8. Некачественное обслуживание.

С этим явлением мы встречаемся повсеместно, к сожалению. Поэтому с данным минусом вы можете столкнуться, и приобретая товары онлайн: это и уже упомянутая несвоевременная доставка, и грубость курьера, и другие неприятные ситуации. Бывают случаи, когда курьер отказывается давать сдачу клиенту, мотивируя это тем, что «нет денег».

Права покупателя никто не отменял!

Напоследок – несколько простых рекомендаций при покупке товаров в интернет магазинах. Помните, что вы имеете те же права, что и покупатели в обычных магазинах. Внимательно читайте информацию о товаре, изучите его характеристики, цвет, размеры и так далее. Изучите информацию об оплате и доставке товара, она должна быть понятна и доступна. Стоимость доставки должна быть указана отдельно. Цена товара обычно указывается в рублях с учетом налогов, и без учета стоимости доставки. Если цена указана в долларах или евро, то должна быть информация о курсе рубля к доллару или евро в этом конкретном интернет-магазине.

Подробные условия и указания срока возврата товара тоже должны быть указаны. И последнее – получая товар, вместе с ним вы обязательно должны получить платежный документ, чек.

Будьте внимательны, и тогда онлайн-шопинг будет только в радость!

Читать полностью: https://www.km.ru/stil/2013/09/03/internet-proekty/719774-onlain-shoping-plyusy-i-minusy