Опасны ли продукты с заменителями молочного жира? Ответил доктор наук

В обществе сложилось мнение, что заменители молочного жира в продуктах вредят организму, но правда ли это?

Доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев отметил, что к заменителям молочного жира относятся смеси различных растительных масел: жидкие (подсолнечное и рапсовое), твердые, тропические (пальмовое, пальмоядровое и кокосовое). Эти ингредиенты используют в качестве альтернативы жировой составляющей в твороге, сметане, мороженом, бутербродных спредах.

А вот в молочных жирах преобладают насыщенные жиры и холестерин, которого нет в растительных маслах, объяснил эксперт. Их доля в полножирных молочных продуктах в летний сезон может достигать 8% масложирового компонента при рекомендуемых 10%.

«Заменяя молочный жир на растительный, мы получаем более сбалансированный жировой состав, при полном сохранении ценнейшего молочного белка. Растительные жиры не только повышают полезность молочных продуктов, но и значительно удешевляет их производство. По подсчетам наших экспертов, использование таких продуктов позволит сберечь в семейном бюджете около 5 тысяч рублей на человека в год», — отметил профессор.

Однако эксперт отметил, что полностью заменять растительными жирами молоко не стоит. Основная пищевая ценность молока — это его белок, который содержит незаменимые аминокислоты, пишет «Спорт-экспресс».

«Незаменимые аминокислоты организм не способен синтезировать самостоятельно, он получает их из внешних источников. Молочный белок содержит все девять незаменимых аминокислот. Он необходим для роста и развития, участвует в создании антител и гормонов, выступает катализатором химических реакций», — заключил профессор.